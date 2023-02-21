Linux 6.3 大幅优化 Btrfs 性能，表现可提升 3-10 倍

IT之家 2 月 21 日消息，SUSE 的 David Sterba 近日提交了适用于 Linux 6.3 的 Btrfs 驱动程序更新。和以往 Linux 内核开发周期一样，本次的 Btrfs Pull 进一步优化了性能，并引入了一些新的功能。
本次驱动更新为 Linux 6.3 中的 Btrfs 引入了块组分配类（block group allocation class）算法，通过按照大小来打包文件，避免在块组中出现碎片。
Linux 6.2 中 Btrfs 改进了对 RAID5 和 RAID6 的可靠性，而在 Linux 6.3 中进一步展开代码清理和重构工作，以增强对上述两种 RAID 模式的支持。
IT之家附本次驱动 Pull 的主要内容：
性能
send：utimes 缓存目录，并且仅在必要时发出命令
速度加快 10 倍
最终生成的流更小（不会发出多余的 utimes 命令）
不影响兼容性
fiemap：跳过共享 leaves 的 backref 检查
在所有共享 leaves 的示例文件系统上加速 3 倍（例如在某些 snapshot 上）
对 b-tree 键查找进行细节优化，加速元数据操作（样本测试：fs_mark 传输文件速度每秒提升 10%）