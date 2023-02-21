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Linux 6.3 大幅优化 Btrfs 性能，表现可提升 3-10 倍

2023/2/21 13:18:08 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 2 月 21 日消息，SUSE 的 David Sterba 近日提交了适用于 Linux 6.3 的 Btrfs 驱动程序更新。和以往 Linux 内核开发周期一样，本次的 Btrfs Pull 进一步优化了性能，并引入了一些新的功能。

本次驱动更新为 Linux 6.3 中的 Btrfs 引入了块组分配类（block group allocation class）算法，通过按照大小来打包文件，避免在块组中出现碎片。

Linux 6.2 中 Btrfs 改进了对 RAID5 和 RAID6 的可靠性，而在 Linux 6.3 中进一步展开代码清理和重构工作，以增强对上述两种 RAID 模式的支持。

IT之家附本次驱动 Pull 的主要内容：

性能

  • send：utimes 缓存目录，并且仅在必要时发出命令

  • 速度加快 10 倍

  • 最终生成的流更小（不会发出多余的 utimes 命令）

  • 不影响兼容性

  • fiemap：跳过共享 leaves 的 backref 检查

  • 在所有共享 leaves 的示例文件系统上加速 3 倍（例如在某些 snapshot 上）

  • 对 b-tree 键查找进行细节优化，加速元数据操作（样本测试：fs_mark 传输文件速度每秒提升 10%）

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关键词：Linuxlinux

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