搜狐 2022 年全年营收 7.34 亿美元，Non-GAAP 净利润 200 万美元

IT之家 2 月 21 日消息，IT之家从搜狐官方获悉，搜狐公司今天公布了截至 2022 年 12 月 31 日未经审计的 2022 年第四季度及 2022 年度财务报告。

第四季度重要业绩：

总收入为 1.60 亿美元，较 2021 年同期下降 17%，较上季度下降 13%。

品牌广告收入为 2,900 万美元，较 2021 年同期下降 14%，较上季度增长 12%。

在线游戏收入为 1.21 亿美元，较 2021 年同期下降 16%，较上季度下降 18%。

归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为 700 万美元。2021 年同期净利润为 400 万美元，上季度净亏损为 2,200 万美元。

归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为 200 万美元。2021 年同期净利润为 20 万美元，上季度净亏损为 1,700 万美元。

2022 年度重要业绩：

总收入为 7.34 亿美元，较 2021 年下降 12%。

品牌广告收入为 1.03 亿美元，较 2021 年下降 24%。

在线游戏收入为 5.85 亿美元，较 2021 年下降 8%。

归于搜狐公司的美国通用会计准则（GAAP）净亏损为 1,700 万美元，2021 年净利润为 6,900 万美元。

归于搜狐公司的非美国通用会计准则（Non-GAAP）净利润为 200 万美元。2021 年净利润为 7,900 万美元。

搜狐公司董事长兼首席执行官张朝阳博士评论道：“2022 年第四季度及全年，尽管受到疫情及宏观经济带来的不利影响，我们持续优化产品，提升运营效率并严格控制成本。受益于这些努力，本季度品牌广告收入及净亏损均优于此前预期。搜狐媒体方面，我们持续致力于优化用户体验，提供大量优质内容，并不断提升产品和技术。搜狐视频方面，我们基于‘双引擎’战略，不断发展自制内容，并依托先进的视频直播技术深耕科学类直播。与此同时，我们利用差异化的内容营销活动不断积极探索多样的商业化机会。在线游戏表现稳健，其收入符合此前预期。”

第四季度集团业绩：

收入

总收入为 1.60 亿美元，较 2021 年同期下降 17%，较上季度下降 13%。

品牌广告收入为 2,900 万美元，较 2021 年同期下降 14%，较上季度增长 12%。

在线游戏收入为 1.21 亿美元，较 2021 年同期下降 16%，较上季度下降 18%。同比下降主要是由于小浣熊百将传和天龙端游等老游戏的自然下滑。环比下降主要是由于天龙端游本季度推出的促销活动较上季度有所减少，以及 2022 年第三季度推出的黎明之海的自然下滑。

毛利率

美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为 78%，2021 年同期均为 73%，上季度均为 71%。

品牌广告业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为 51%，2021 年同期均为 28%，上季度均为 2%。毛利率的增长主要是由于 2022 年第四季度确认了金额约为 1,000 万美元的应付帐款减免。

在线游戏业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为 84%，2021 年同期均为 84%，上季度均为 84%。

营业费用

美国通用会计准则营业费用为 1.30 亿美元，较 2021 年同期下降 10%，较上季度下降 13%。非美国通用会计准则营业费用为 1.30 亿美元，较 2021 年同期下降 10%，较上季度下降 13%。营业费用的下降主要是由于畅游在线游戏市场推广费的减少。

营业亏损

美国通用会计准则营业亏损为 600 万美元，2021 年同期营业亏损为 300 万美元，上季度营业亏损为 1,800 万美元。

非美国通用会计准则营业亏损为 500 万美元，2021 年同期营业亏损为 300 万美元，上季度营业亏损为 1,700 万美元。

所得税费用

美国通用会计准则所得税费用为 700 万美元，2021 年同期所得税费用为 900 万美元，上季度所得税费用为 1,600 万美元。非美国通用会计准则所得税费用为 500 万美元，2021 年同期所得税费用为 600 万美元，上季度所得税费用为 1,400 万美元。2022 年第四季度的所得税费用包含畅游确认的 700 万美元的一次性所得税收益，主要由于畅游对其 2022 年度汇算清缴进行了预调整，以及畅游一些下属子公司被认定符合 2021 年国家软件企业资质而享有所得税优惠税率。

净利润/(亏损)

归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为 700 万美元，美国通用会计准则每股摊薄净亏损为 0.21 美元。2021 年同期净利润为 400 万美元，上季度净亏损为 2,200 万美元。

归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为 200 万美元，非美国通用会计准则每股摊薄净亏损为 0.06 美元。2021 年同期净利润为 20 万美元，上季度净亏损为 1,700 万美元。

2022 年度集团业绩：

收入

总收入为 7.34 亿美元，较 2021 年下降 12%。

品牌广告收入为 1.03 亿美元，较 2021 年下降 24%。

在线游戏收入为 5.85 亿美元，较 2021 年下降 8%。

毛利率

美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为 74%，2021 年均为 76%。

品牌广告业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为 16%，2021 年均为 26%。

在线游戏业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为 84%，2021 年均为 86%。

营业费用

美国通用会计准则营业费用为 5.43 亿美元，较 2021 年增长 2%。非美国通用会计准则营业费用为 5.38 亿美元，较 2021 年增长 3%。

营业利润/(亏损)

美国通用会计准则营业亏损为 100 万美元，2021 年营业利润为 9,700 万美元。

非美国通用会计准则营业利润为 400 万美元，2021 年营业利润为 1.06 亿美元。

所得税费用

美国通用会计准则所得税费用为 5,800 万美元，2021 年所得税费用为 6,200 万美元。非美国通用会计准则所得税费用为 5,300 万美元，2021 年所得税费用 5,600 万美元。

净利润/(亏损)

归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为 1,700 万美元，美国通用会计准则每股摊薄净亏损 0.50 美元，2021 年净利润为 6,900 万美元。

归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为 200 万美元，非美国通用会计准则每股摊薄净利润 0.07 美元。2021 年净利润为 7,900 万美元。

畅游业绩补充信息

2022 年第四季度经营业绩

PC 客户端游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 230 万，较去年同期增长 11%，较上季度增长 6%。同比和环比增长主要是由于本季度推出的内容更新带动了天龙端游等部分老游戏的表现提升。季度总计活跃付费用户数为 90 万，较去年同期增长 2%，较上季度下降 10%。环比下降主要是由于本季度天龙端游推出的促销活动较上季度有所减少。

移动游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 180 万，较去年同期下降 30%，较上季度下降 31%。季度总计活跃付费用户数为 40 万，较去年同期下降 24%，较上季度下降 29%。活跃用户数和付费用户数的同比下降主要来自小浣熊百将传，环比下降主要来自黎明之海。

2022 年第四季度未经审计财务业绩

总收入为 1.22 亿美元，较去年同期下降 16%，较上季度下降 18%。在线游戏收入为 1.21 亿美元，较去年同期下降 16%，较上季度下降 18%。在线广告收入为 100 万美元，较去年同期下降 27%，较上季度下降 7%。

美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利润均为 1.03 亿美元，较去年同期下降 15%，较上季度下降 18%。

美国通用会计准则营业费用为 5,000 万美元，较去年同期下降 26%，较上季度下降 27%。非美国通用会计准则营业费用为 5,000 万美元，较去年同期及上季度均下降 26%。同比下降主要是由于游戏市场推广费及奖金的减少。环比下降主要是由于游戏市场推广费的减少。

美国通用会计准则营业利润为 5,300 万美元，2021 年同期营业利润为 5,300 万美元，上季度营业利润为 5,700 万美元。

非美国通用会计准则营业利润为 5,400 万美元，2021 年同期营业利润为 5,500 万美元，上季度营业利润为 5,800 万美元。

2022 年未经审计财务业绩

总收入为 5.92 亿美元，较 2021 年下降 9%。在线游戏收入为 5.85 亿美元，较 2021 年下降 8%。在线广告收入为 700 万美元，较 2021 年下降 36%。

美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利润均为 4.99 亿美元，较 2021 年下降 11%。

美国通用会计准则营业费用总额为 2.22 亿美元，较 2021 年下降 13%。非美国通用会计准则营业费用总额为 2.18 亿美元，较 2021 年下降 13%。

美国通用会计准则营业利润为 2.77 亿美元，2021 年为 3.02 亿美元。

非美国通用会计准则营业利润为 2.82 亿美元，2021 年为 3.10 亿美元。

业务展望

2023 年第一季度，搜狐预计：