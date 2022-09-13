搜狐张朝阳谈苹果 iPhone 14 / Pro 系列紫色：光谱里不存在该颜色，看起来令人印象深刻

IT之家 9 月 13 日消息，近日张朝阳在物理课上科普了 iPhone 14 系列的紫色配色，其表示光谱里不存在这种颜色。

据张朝阳介绍称，太阳光谱里实际上并不存在紫色，人眼看到紫色要对光谱重新叠加，所以 iPhone 14 系列的紫色比较少见同时也令人印象深刻。另外，张朝阳还表示，此次 iPhone 14 系列拥有很多强大的功能，造型设计也非常不错。

紫色为二次色，属于绝对的中性色调，是由温暖的红色和冷静的蓝色化合而成，由红色和蓝色叠加的色彩。简单地来说，我们可以用红、蓝两种颜料混合可以得到紫色。

IT之家获悉，在 9 月的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

其中 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 提供午夜色、蓝色、星光色、紫色和红色 5 种配色选择。iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 推出了 4 种配色：暗紫色、银色、金色和深空黑。