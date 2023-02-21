欣旺达：正积极进行固态电池技术研发和储备，钠离子电池开发进度符合预期

IT之家 2 月 21 日消息，欣旺达今日在投资者互动平台表示，公司目前正在进行钠离子电池的开发工作，整体产品的开发进度符合我们的预期。

固态电池方面，欣旺达称公司目前正在积极进行技术研发和储备，我们会积极与客户就新产品、新技术的开发与合作进行沟通。

据欣旺达介绍，为确保公司产品在未来市场上的竞争优势，公司在新产品和技术方面做了前瞻性的研发储备。针对全固态电池技术，公司主要采用金属锂为负极，开发具有更高能量密度的电池体系。

谈及“特斯拉是否已在测试公司产品”时，欣旺达回应称，公司暂未向特斯拉供应动力电池。特斯拉是公司的重点目标客户，公司将做好自身技术储备并积极寻求与客户的合作机会。

订单方面，欣旺达表示，目前公司动力电池业务板块合作客户覆盖海内外优质头部车企，在手订单充裕。公司与客户所签的保密协议规定，在不经客户允许的情况下严禁透露关于客户的任何信息。为维护公司信誉及客户关系，公司严格履行保密义务，还请广大股东见谅。公司目前储能在手订单充裕，已中标如中核汇能等行业客户的储能订单。

IT之家从欣旺达公布的数据中得知，截至 2022 年上半年，欣旺达动力电池产能约为 25GWh，动力电池自供率为 100%。