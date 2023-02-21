华为云发布代码托管服务 CodeArts Repo：全栈自研、基于 Git

IT之家 2 月 21 日消息，华为云昨日宣布发布代码托管服务 CodeArts Repo，称这是一款全栈自研、基于 Git 的云端代码托管服务，旨在保护企业核心代码资产安全，提升企业研发质量和效率。

IT之家从华为云公布的数据中得知，华为云 CodeArts Repo 如今管理并保护着华为 1100 亿行代码，支撑 15 万人开发作业，日均 1 亿次下载量、1PB 传输流量、3 亿次 API 调用，一套系统支撑了华为嵌入式、云、终端、车等各类型产品代码管理和协同开发。

华为云表示，其将内部多年积累的代码管理能力沉淀到 CodeArts Repo 工具，发布 6 大特性：

自研内核，确保代码安全，稳定高效开发；

覆盖基于 Git 的主要工作流，满足多种开发场景；

多形式代码检视活动，提升代码质量，传递开发经验；

质量门禁，确保每一行入库代码 Clean；

记录代码来龙去脉，双向可追溯；

内置多种模板，确保开发规范有序。

据华为云介绍，CodeArts Repo 在技术上突破底层硬件 IO 带宽限制、修改 Git 内核提升文件下载寻址效率、应用多级缓存等手段提升代码下载效率。此外，华为云 CodeArts Repo 支持 Git Flow、Gitlab Flow、Github Flow 等所有工作流。