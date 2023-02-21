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贾跃亭：希望把法拉第未来打造成智能电车时代的“法拉利 + 迈巴赫”

2023/2/21 15:37:40 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 2 月 21 日消息，法拉第未来（Faraday Future）今日宣布，将在投资人资金如期到位后，于 2023 年 3 月 30 日在位于加州汉福德的 FF ieFactory California 开始生产（SOP）旗舰电动车产品 FF 91 Futurist

FF 91

对此，贾跃亭今日下午通过社交媒体表示，感谢全球所有最具未来主义精神的 Suppliers（供应商），“希望我们能够尽快相聚美国加州的‘FF ieFactory California’，携手共创，把 FF 打造成为智能电车时代下的‘法拉利 + 迈巴赫’。”

法拉第未来今日早些时候表示，按照预定计划，在投资人资金如期到位后，FF ieFactory California 制造的首批车辆将于 4 月初下线，并于 4 月底前向首批用户交付

据介绍，近几个月，通过 PT Gen 2.0 项目，法拉第未来正在完成 FF 91 Futurist 的最终测试和验证。从 PT Gen 1.0 到 PT Gen 2.0 的换代内容包括车辆和 I.A.I 系统（智能、自动驾驶和互联网）的重大升级。PT Gen 2.0 包括 26 个主要系统和组件的升级

▲ FF 91 Futurist | 图源：法拉第未来

法拉第未来官方数据显示，FF 91 Futurist 拥有 1050 匹马力，EPA 认证续航里程 381 英里（IT之家注：约 613.16 公里），0-60 英里（约 96.56 公里）加速仅需 2.27 秒

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关键词：法拉第未来FF 91

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