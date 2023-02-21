自动驾驶汽车引发事故，谁来负责

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文 | 凯特・达林

编译 | 科学焦点编辑部

2018 年，美国发生的一起交通事故中，自动驾驶汽车撞到一名行人，人类司机被指控过失杀人。2023 年 2 月，蔚来汽车试驾时发生事故。那么，自动驾驶汽车引发的事故，应该由谁来负责？

欧美的交通法规

2022 年 8 月，英国政府宣布计划投入 1 亿英镑（约 8 亿人民币）加快自动驾驶汽车的研发和应用，同时修订了交通法规，规定汽车制造商应为自动驾驶汽车交通事故承担责任。这意味着，如果驾驶自动驾驶汽车，人类司机不必对任何驾驶事故负责。

这一规定与美国的规定截然不同，在美国，如果自动驾驶汽车发生交通事故，作为“后备驾驶员”的人类司机需要承担责任。当然，英国的新法规能够施行的前提是，汽车制造公司不逃避交通事故的责任。

自动驾驶的局限性

全自动驾驶的概念由来已久，但这项技术真正实现所需的时间，可能要比人们的预期长得多。尽管汽车制造公司已经投入大量资源做研发，但行驶过程中可能出现的各种意外状况，依然让它们焦头烂额。

极端天气是预料之中的难题，但还有很多难以预测的状况。比如，英国媒体曾报道称，一辆自动驾驶汽车曾将落日误认为交通信号灯。还有一辆自动驾驶汽车直接撞上了一架价值 200 万美元（约 1462 万人民币）的飞机。目前，英国所期待的自动驾驶汽车大规模应用仍遥遥无期。

自动转向、自动加速、自动刹车，汽车厂商为汽车配置了越来越多的辅助驾驶功能。在可靠的全自动驾驶功能投入使用之前，人类和机器人将作为一个团队共同掌握方向盘。所以我们必须谨慎地界定各方责任。

真的是司机不负责任吗？

机器人和人类拥有不同但互补的优势。机器人擅长执行可预测的任务，能更快更准确地作出反应。人类更擅长处理意外情况，比如前方出现了古板的交通警察，或者一辆马车突然出现在了高速公路上。理论上，最安全的驾驶是将人类和机器人的优势相结合，但在实践中却困难重重。

例如，一辆自动驾驶的优步（Uber，美国专车公司，提供打车服务）汽车撞上了一名推着自行车过马路的女性。汽车的自动驾驶系统无法判断她是行人、自行车还是车辆，也无法正确地预测她的行走路径，加上人类司机没有及时作出反应，最终导致事故发生。司机被指控过失杀人罪。美国国家运输安全委员会调查发现，一些证据表明，车辆与司机之间的切换机制 失效了，但优步公司未被追责。为什么只追究人类司机的责任？

实际上，认为人类应该承担更多责任是一种偏见。相关研究表明，如果大部分时间里，汽车都在自动驾驶，那么要求人类司机长时间保持专注就是一种苛求。所以，英国的自动驾驶新规更合理。只有当人类司机免于问责时，汽车制造商才会尽全力确保驾驶安全，而不是通过“免责声明”，将责任转嫁给用户。

特斯拉英国公司此前就明确表示，特斯拉汽车的自动驾驶功能“不能让车辆完全自主驾驶”，并且“在启用完全自动驾驶功能时，人类司机必须保持专注，双手必须放在方向盘上，随时准备接管驾驶任务”。除了发表“免责声明”，汽车制造商还会为汽车搭载不符合自动驾驶标准的驾驶系统，这样汽车驾驶系统和人类司机之间需要频繁切换――当出现事故时，司机就需要承担更多责任。