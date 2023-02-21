广州：加快推广新能源汽车应用，推进新能源汽车充换电站（桩）、加氢站等建设

IT之家 2 月 21 日消息，广州市人民政府网站今日公布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念 推进碳达峰碳中和工作的实施意见》（以下简称《意见》）。

《意见》提出，持续优化交通能源结构。加快推广新能源汽车应用，推进新能源汽车充换电站（桩）、加氢站等建设。积极引导老旧车辆更新淘汰和船舶“油改气”“油改电”升级改造。探索生物燃油在航空运输业的示范应用。

《意见》指出，深化交通运输结构调整。推进交通运输枢纽基础设施建设。大力发展多式联运，推动公路大宗货物运输向铁路、水路转移。鼓励网络货运平台向铁路、水运、航空等运输方式延伸。引导绿色低碳出行。加强公交、地铁等公共交通衔接。优化城市停车资源管理。完善城市慢行交通系统。提升城市路网运行效率，加大城市交通拥堵治理力度。

IT之家从广州市人民政府网站得知，《意见》称积极发展绿色低碳产业。实施招商项目清单化管理，大力发展新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康、智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意等战略性新兴产业。推动互联网、云计算、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业融合发展，建设绿色制造体系，提高绿色低碳产业在经济总量中的比重。