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《人中之龙 维新！极》明日上线，官方发布《纯情武士》MV

2023/2/21 20:21:03 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 2 月 21 日消息，世嘉《人中之龙 维新！ 极》将在 2023 年 2 月 22 日（周三）在 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PC（Steam）平台发售。今日，世嘉官方发布了卡拉 OK 新歌 ——《纯情武士》。

游戏介绍：

实现了进化的精美画面表现

借助 Unreal Engine，使得原本精美的画面表现更上一层楼。包含光线和特效等，细节的品质也比原版有了大幅提升。

跨越作品界限全明星阵容同台演绎

更新部分演员，新增加《人中之龙 0》、《人中之龙 6》、《人中之龙 7》3 部作品中的人气角色。跨越作品界限而齐聚一堂，全明星阵容共同演绎热血男儿们的人生悲喜剧。

豪情又有深度的战斗系统

广受好评，自由驱使 4 种风格对战的战斗系统依旧保留。此外本作中，还有能发挥各种特殊效果的“队士技能”，在主线剧情中也将可以使用。请尽情享受施展超酷炫必杀技时的爽快感，以及极具战略性的战斗。

据介绍，该游戏 Steam 版本需要 60GB 空间，1080p 低画质 30fps 需要 i5-3470 + GTX 960 配置，1080p 高画质 60fps 需要 i7-4790 +RTX 2060 配置

Steam 链接：点此前往

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关键词：人中之龙

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