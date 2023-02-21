你晕车吗，自动驾驶：今天这个车你不晕也得晕

（图片来源：Pixabay / 自己做的）

撰文 | Skin

审校 | Ziv

去年 12 月，特斯拉“车载娱乐系统”中的 Steam 游戏平台正式上线。这意味着，坐在自动驾驶的车里，你就能边赶路边玩一系列 3A 大作。马斯克自己就在车里玩上了《赛博朋克 2077》，还着重说明这台“车载游戏机”性能十分强大，画质和流畅度都能满足玩家需求。

马斯克：就是一整个在发布会的现场直播里的车里玩游戏的大动作。｜CNET highlights / YouTube

在自动驾驶大行其道的如今，似乎各种厂商都在努力研发各种技术，让无人车往更加安全、智能和有趣的方向发展。既然车可以自己开，那我们就可以解放出双手来刷手机、打游戏了，听起来可以节省不少时间。

不过，先别急着畅想。当你真正坐在自动驾驶的车里时，你可能会发现自己依然什么也干不了。因为在自动驾驶汽车里，晕车成为了一个很大的问题。

自动驾驶：新手上路！小心！

2015 年，密歇根大学交通研究所（UMTRI）调查了自动驾驶车辆中的晕车情况，结果表明，在美国，6%～10% 的成年人在做完全自动驾驶的车辆时，总是会经历晕车的情况，还有 6%～12% 的人会出现出现中度或重度晕车。

UMTRI 的研究者莫妮卡・琼斯说，晕车的问题很可能会影响人们坐自动驾驶汽车的意愿。这也就意味着，虽然无人车装了各种高级的传感器，采用了各类算法来变得更智能，甚至还把游戏机搬进车里，但自动驾驶车更容易让人晕车，可能比自己开车还难受。

大家都在搞技术，有没有考虑过无人车乘客的感受啊！｜Giphy

所以，为什么自动驾驶更容易晕车啊？

晕车是一种在地面上的“晕动症”。当我们在感受空间信息的时候，身体的不同部分的感觉会结合起来，比如四肢的位置，头部的位置以及视觉的位置，这三方面的信息会相互校正，我们才能空间中保持协调和平衡。

而如果其中一种感觉和另一种感觉不一致，大脑中的信息产生了冲突，就很容易感到眩晕。比如当你站在地面上看飞驰而过的火车时，可能也会有自己在倒退的错觉。而当你坐在车上，内耳构成的前庭系统会感觉你在向前移动，但你的眼睛却盯着静止的书或手机屏幕，就很容易产生眩晕的感觉。

想玩 3A 游戏，先准备好呕吐袋吧。

在普通的车辆中，司机一般是不容易晕车的。主动驾驶着车辆的司机，往往精神高度集中，前庭系统的神经活动可能被抑制。另外，司机开着车，往往知道哪里要加速，哪里要减速，便会下意识地调整身体，减轻不协调的感觉。因此，如果你容易晕车，可以像司机一样关注窗外的路况，对开车的情况做出预判，也许就能减轻头晕目眩想呕吐的症状。

而自动驾驶汽车，似乎就是想让人在车里低头玩手机啊？

你会在自动驾驶车里做什么？| Pixabay

UMTRI 的莫妮卡・琼斯在 2017 年做了一个实验，她征集了 150 名志愿者，让他们坐在车里，同时让他们在 iPad 上完成一些任务。而在他们任务过程中，这些车会行驶过一段曲折的路线。

这个任务让其中的一些志愿者感受到了严重的晕车，11% 的人感到恶心，要求人们停车，还有 4% 的乘客则直接开始呕吐了。

在自动驾驶车上写作业的乘客 be like⬆️｜Giphy

而加剧晕车情况的，还有自动驾驶车本身。如今会自己驾驶的车，似乎是一个技术没那么高的“烂司机”。2022 年 9 月的一则报道中，一名记者坐着自动驾驶车在大城市穿行，当总结这次体验的时候，他写到：“这段旅程时而诡异、时而令人印象深刻、时而令人费解，时而压力重重。总之…… 无人车简直比我刚学车的 16 岁女儿开得还烂。”

这辆自动驾驶车好像“不怎么聪明”，它经常在空旷的街道上无缘无故地减速、忽然急刹车，以及行驶到斑马线中间的时候才停下来。而当马路上堵车的时候，这辆车还以为发生了什么事故，直接靠边停了。

这位记者打趣道，Waymo（谷歌母公司旗下的无人出租车服务）选择在路宽人少的凤凰城运营，不是没有原因的。在狭窄拥挤的大城市，可能根本应付不过来？

自动驾驶离“老司机”还有一段距离。｜Giphy

不过如今，造无人驾驶车辆的公司们也开始想办法解决这个问题了。在 Waymo 的无人车里，系统有时会提醒乘客别总是看书，还优化了车辆的操作，让人在转弯、刹车和加速时感觉更舒服。而 Uber 则打算用灯带、屏幕和座椅震动来刺激乘客感官，缓解晕车。

沃尔沃的研究人员用的声音的力量。他们计划用语音通知乘客“接下来要转弯了”，为乘客提供预判。还会提前播放模拟加速的声音。

苹果公司则为这个问题申请了专利，他们的方法是让乘客戴上 VR 眼镜，让画面和车辆的行驶同步。或者在车里装个投影仪，一整个沉浸式大动作。

不过，MIT 的研究者打算摆烂：直接在车里躺平睡觉得了。

但前提是自动驾驶车足够安全｜Giphy

………… 所以，似乎，并没人真的想出了在无人车里打游戏不晕车的好方法啊！？

参考资料：

[1] Bellem, Hanna, et al. "Comfort in automated driving: An analysis of preferences for different automated driving styles and their dependence on personality traits." Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 55 (2018): 90-100.

[2] Iskander, Julie, et al. "From car sickness to autonomous car sickness: A review."Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 62 (2019): 716-726.

[3]https://news.umich.edu/measuring-motion-sickness-in-driverless-cars/

[4] https://www.popsci.com/story/technology/volvo-self-driving-car-sounds/

[5]https://www.nytimes.com/2020/01/17/business/motion-sickness-self-driving-cars.html?searchResultPosition=31

[6]https://www.nytimes.com/2022/09/28/technology/driverless-cars-san-francisco.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-tesla&variant=show&region=BELOW_MAIN_CONTENT&block=storyline_flex_guide_recirc

[7] Sivak, Michael, and Brandon Schoettle. Motion sickness in self-driving vehicles. University of Michigan, Ann Arbor, Transportation Research Institute, 2015.

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），作者：万物