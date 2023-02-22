我国首条三相同轴超导电缆通过大负荷测试

IT之家 2 月 22 日消息，据南方电网官微，由南方电网深圳供电局牵头研制的我国首条三相同轴超导电缆近日在深圳福田中心区顺利通过大负荷测试。

这是国内首次对该结构型式超导电缆开展大负荷实测。在 54 小时测试中，该电缆最大负荷电流 1212 安，供电面积由平安金融中心区域扩大到福田中心区约 5 平方公里范围内，供电面积较常规电缆扩大了 31 倍，阶段性验证了三相同轴超导电缆大容量直供用户的能力（IT之家注：三相同轴超导电缆是一种特殊的电缆）。

据南方电网介绍，除传输容量大、输电损耗低外，与三相分立的电缆相比，三相同轴超导电缆节省了一半的超导材料和超过 1/3 的电缆铺设空间。它还是结构最紧凑、土地资源最节约的超导电缆，可抵 5 根同电压等级常规电缆，代替了福田中心区一座变电站的改扩建，节约了土地资源，降低了工程建设成本，解决了中心城区电力负荷快速增长与电网建设用地难之间的矛盾，特别适用于高负荷密度区域供电。

北京交通大学戴少涛教授指出表示，此次测试达到了预期的效果，增强了超导电缆后面长期稳定可靠运行的信心，也为后续超导输电技术在深圳这样的高负荷供电密度的超大城市的应用推广，奠定了良好的技术和运行基础。