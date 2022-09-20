问界 M5 华为店内起火，消防认定系购物中心电缆短路引发火灾

IT之家 9 月 20 日消息，今年 6 月 13 日，鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯购物中心发生火灾，事故造成 2 人死亡，同时一台在华为门店展出的 AITO 问界 M5 也被烧毁，外界对火灾的起因有各种猜测，包括是问界 M5 自燃引起的等猜测。

实际上，在火灾发生后，赛力斯汽车方面也曾做过官方回应：“按照新能源汽车国家检测与管理中心要求，AITO 汽车搭建了远程数据监控和管理系统，该系统会第一时间上报车辆的基础数据到云端。赛力斯在第一时间对现场车辆后台数据进行了分析，可以初步确认起火源并不是来自车辆。6 月 13 日晚上 22:50 分鄂尔多斯消防救援支队接到商场火灾报警，而车辆到 22:55:48 充电结束前都处于正常充电状态，充电电流及温度均未见异常。由于充电停止时间晚于起火时间，可以初步判断火源不是来自于车辆本身。我们也在等待消防等相关部门最终的调查结果。”

现在有网友曝光了一份由鄂尔多斯市消防救援支队出具的火灾事故认定书，该文件公布了酿成此次事故的真正原因：商铺电缆短路。

IT之家附认定书全文：

火灾事故基本情况：2022 年 06 月 13 日 22 时 49 分，鄂尔多斯市消防救援支队接到报警称：鄂尔多斯市东胜区购物中心一楼华为店铺发生火灾。火灾蔓延至商场内部，造成餐饮区 2 人死亡。经统计，直接财产损失为 24305484 元。

经调查，对起火原因认定如下：

起火时间为 6 月 13 日 22 时 25 分许，起火部位位于华为智能生活馆・鄂尔多斯星河 C0C0（以下简称华为智能生活馆，营业执照：鄂尔多斯市东胜区泰和商贸有限责任公司第童分公司)，服务中心及消费者教育区吊顶及内部；

起火点位于华为智能生活馆服务中心小仓库北墙中间顶部位置，起火原因为由购物中心 1 号箱变引出接引至 361 服装店的电缆 YJV3*16+2*10 芯段在经过华为智能生活馆服务中心小仓库北墙顶部位置处，短路引燃周围阻燃胶合板、电气线路等引发火灾。

以上事实有根据《内蒙古自治区消防救援机构与公安机关火灾调查协作实施细则》调取的公安部门讯间笔录 14 份、询间笔录 57 份、尸检报告 2 份、监控录像等；询间笔录 34 份、现场勘验笔录 9 份、鉴定报告 7 份、现场照片 119 张、现场图 14 张等证据证实。