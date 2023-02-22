西数 SN850X SSD 安装 Win11 后出现蓝屏、卡死问题，官方称会尽快发布固件更新

IT之家 2 月 22 日消息，根据西部数据用户反馈，SN850X SSD 安装 Win11 22H2 功能更新之后，出现了卡死、蓝屏死机等问题，用户重启电脑后会跳出“驱动程序在 \Device\RaidPort 上检测到主控错误”。

部分用户认为是微软 Win11 系统中的默认 Windows NVMe 驱动程序导致了这个问题。用户反馈在强制安装了 Micron 驱动程序之后解决了这个问题。

IT之家将网友 dhnguyen 在西部数据帖子中的内容翻译如下：

我在 1 个月前就报告了这个问题，得到的回复是已经承认这个问题，后续会发布新固件进行修复，但目前依然不清楚会何时上线。

我通过强制安装另一个 NVME 驱动程序：64 位美光 NVMe 驱动程序 v2.1.19.0 WHQL 修复了这个问题。错误代码后续没有再出现，也没有出现崩溃问题。