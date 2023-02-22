国家邮政局：今年春运期间全网累计揽收邮件快件 103.67 亿件，同比增长 6.14%

IT之家 2 月 22 日消息，在今日举行的专题新闻发布会上，国家邮政局新闻发言人侯延波表示，今年春运期间，国家邮政局专项部署节日期间寄递服务保障工作，主要寄递企业努力克服用工紧张等现实困难，“快递小哥”坚守服务岗位，保障了基本邮政快递服务不中断。

国家邮政局数据显示，今年春运期间全网累计揽收邮件快件 103.67 亿件，日均业务量 2.59 亿件，较 2022 年同期增长 6.14%，较 2019 年同期增长 159%。（IT之家注：2023 年春运自 1 月 7 日开始，2 月 15 日结束，为期 40 天。）

另据 2023 年 1 月邮政行业运行情况数据显示，1 月份，邮政行业寄递业务量完成 94.3 亿件，同比下降 16.8%。其中，快递业务量完成 72.3 亿件，同比下降 17.6%；邮政集团寄递业务量完成 22.0 亿件，同比下降 14.1%。

收入方面，1 月份，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成 1126.8 亿元，同比下降 11.4%。其中，快递业务收入完成 767.5 亿元，同比下降 16.3%；邮政集团寄递业务收入完成 30.3 亿元，同比下降 24.7%。