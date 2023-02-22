比亚迪赵长江：腾势 D9 EV 全球交付明日开启

IT之家 2 月 22 日消息，腾势 D9 EV 纯电版本将在 2 月交付，搭载 e 平台技术和全球首发的双充核心技术，充电 15 分钟续航 230 公里。

比亚迪赵长江今天分享了关于腾势 D9 EV 的最新消息，将在明天开启全球交付。赵长江近期称本月 D9 订单会单月破 10000 台，交付 7000+，但目前还有很多订单尚未交付。

据介绍，腾势 N7 和另外一款 6/7 座可选的 SUV 车型正在加速推进，目前也已经进入到动态测试的第三阶段。

赵长江表示，智能辅助驾驶和智能座舱将在本月下旬开启首次 OTA 升级，持续提升用户体验。此外，腾势渠道服务将进一步扩充和升级，为更多地区和用户提供产品体验和服务。

赵长江预计本月实现第 20000 台腾势 D9 的交付，3 月份单月破万。IT之家附上腾势之前的交付数据：比亚迪旗下腾势汽车 1 月销量 6439 台，环比增长 7.3%。官方表示，在腾势 D9 的增换购用户中，来自传统燃油车豪华品牌的用户占比达到 50%。

腾势 D9 于去年 8 月上市，并于去年 10 月开启首批交付。腾势 D9 提供 DM-i 超级混动和纯电 2 个版本 7 款车型，售价区间为 32.98 万元 - 45.98 万元。

作为一款中大型高端新能源 MPV，腾势 D9 整车尺寸长宽高分别为 5250/1960/1920mm，轴距为 3110mm。其中，DM 动力系统采用 DM-i 超级混动技术，综合续航达 1040km，纯电续航最大 190km；EV 动力系统基于 e 平台 3.0 打造，CLTC 最长续航可达 600+km。