哈苏推出 X2D 100C 中画幅相机旅拍套装：一机两镜，88799 元

IT之家 2 月 22 日消息，哈苏今日推出 X2D 100C 中画幅相机旅拍套装，包括 X2D 100C 机身以及 XCD 4/21 和 XCD 4/45P 两款镜头，售价 88799 元。

哈苏在 2022 年 9 月份正式发布了 X2D 100C 中画幅无反数码相机，售价 54900 元。

这款相机搭载 1 亿像素背照式中画幅传感器，原生 ISO 感光度低至 64，16 位色深可呈现约 281 万亿种色彩，15 级动态范围保留丰富的明暗细节，实现平滑自然的过渡。

官方表示，哈苏自然色彩解决方案（HNCS）进一步优化色彩表现，令成片更加惊艳。无需预选色彩模式，即可获得真实而自然的色彩呈现。

对焦方面，官方称 X2D 100C 采用相位对焦技术，带来轻快的对焦体验。294 个相位对焦区域遍布 1 亿像素传感器，覆盖了拍摄画面的绝大部分区域，对焦速度 3X 提升。

X2D 100C 搭载机身防抖结构，可实现 5 轴 7 档的防抖效果，有效保证手持拍摄成功率。为了更好地控制 X2D 机身体积与重量，哈苏打造出最紧凑小巧的中画幅机身防抖方案，满足 1 亿像素中画幅传感器对防抖的严苛要求。

此外，哈苏首创在中画幅机身中内置 1TB 固态硬盘。写入速度高达 2370MB/s，读取速度快至 2850MB/s，X2D 100C 也具备 CFexpress Type B 卡槽，支持额外的存储空间。