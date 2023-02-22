三星 Galaxy A34 / A54 5G 手机更多渲染图曝光

IT之家 2 月 22 日消息，三星中端手机 Galaxy A34 和 Galaxy A54 的官方渲染图再次泄露，揭示了更多的颜色选择。

这两款即将推出的中端手机与 Galaxy S23 旗舰手机共享设计语言，三星 Galaxy A 系列设备的后置摄像头有独立的相机孔洞，没有轮廓元素，并且搭载平坦的屏幕和背板。

WinFuture 带来了 Galaxy A34 和 Galaxy A54 的新渲染图，揭示了一些彩色饰面，Galaxy A34 机型似乎有两种新颜色选择（紫色和银色）的渐变色版本。而根据渲染图，Galaxy A54 将有黑色、青绿色、紫色和白色。

Galaxy A54

将 Galaxy A34 和 Galaxy A54 区分开来的最明显的设计元素之一是 Infinity 显示屏。Galaxy A34 采用了 Infinity-U 水滴显示屏，而 Galaxy A54 采用 Infinity-O 居中打孔屏幕。

Galaxy A34

从规格上看，Galaxy A54 将采用三星 Exynos 1380 芯片和 8GB 内存，结合 128GB 或 256GB 存储，可通过 microSD 扩展。Galaxy A34 将使用不同品牌的 SoC，即联发科 MT6877V 芯片（IT之家注：此为天玑 920），搭配 6GB 或 8GB 内存和 128GB 或 256GB 存储。两款手机均支持 120Hz 刷新率的 Super AMOLED 显示屏。