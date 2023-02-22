沃达丰运营商今年将扩大谷歌 Pixel 7 / Pro 手机的欧洲供货

IT之家 2 月 22 日消息，沃达丰运营商计划在 2023 年将谷歌 Pixel 智能手机和可穿戴设备的供应扩大到更多市场，此前谷歌将 Pixel 手机销售范围扩大到 10 个市场，但许多地区仍然没有获得谷歌手机的服务。

不过，沃达丰没有说明哪些市场将被覆盖。截至 2022 年底，沃达丰已经在 11 个国家的 294 个城市商用 5G。下面黑色字体的地区已经拥有 Pixel 手机销售。

▲ 沃达丰在欧洲的网络

这次扩张不仅包括谷歌 Pixel 7 和 7 Pro 手机，还包括 Pixel Watch 手表和 Pixel Buds 无线耳机等产品。

沃达丰和谷歌还合作改善了所有安卓手机上的默认短信，采用了基于 RCS 的 Messages by Google 应用（由谷歌 Jibe Cloud 驱动）。与老式的 SMS / MMS 相比，RCS （IT之家注：全称为 Rich Communication Suite，融合通信）允许发送高质量的照片和视频，具有增强的群组消息，支持一对一聊天的加密，并具有许多功能，使企业与客户的沟通渠道更加丰富。

该运营商还将 Android TV 作为沃达丰电视机顶盒的首选平台。这将为用户提供更多的娱乐选择，可以访问 Google Play 商店中的应用程序和游戏。还将启用“Chromecast 内置”功能，因此用户将能够轻松地将照片、视频和音乐从他们的智能手机投到电视上。