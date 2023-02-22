紫光展锐 T820 5G 芯片通过沃达丰运营商认证

IT之家 2 月 22 日消息，紫光展锐官方发布，紫光展锐的 5G 芯片 T820 正式通过跨国运营商沃达丰集团的认证，可在沃达丰集团的 5G、4G、3G 网络上稳定、流畅运行。

根据沃达丰的认证结果，紫光展锐 5G 芯片 T820 已通过该运营商的网络兼容性、安全、功能等多项验收测试。（IT之家注：截至 2022 年底，沃达丰已经在 11 个国家的 294 个城市商用 5G。）

除了沃达丰集团的认证外，T820 还通过了全球终端认证组织 GCF / PTCRB 的一致性测试，这验证了 T820 已经具备全球互操作性与通用性。此外，紫光展锐也在积极开展 5G 芯片在南亚、拉美等区域多家主要运营商的网络认证，以助力品牌厂商缩短终端产品在海外市场的上市时间。

紫光展锐 T820 5G 芯片于 2022 年 11 月发布，采用八核架构和 6nm EUV 工艺，内置金融级安全方案，支持 5G 双卡双待和 1.08 亿像素高清摄像头，FHD + 分辨率 120Hz 刷新率显示，4K 60 帧高清视频录制与播放，HDR10 + 高清标准，8 TOPS AI 算力等优异特性。

紫光展锐 T820 的 CPU 采用 1+3+4 三丛集八核心 CPU 架构，由 1 个主频为 2.7GHz 的 Arm Cortex-A76 大核和 3 个主频为 2.3GHz 的 Arm Cortex-A76 大核以及 4 个主频为 2.1GHz 的 Arm Cortex-A55 组成，支持 3MB 三级缓存。搭载 Arm Mali-G57 MC4 GPU，运行频率达到 850MHz。支持 LPDDR4X 内存以及 UFS 3.1 闪存。