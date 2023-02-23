苹果 iPhone 15 CAD 图曝光：采用灵动岛、更大的 6.2 英寸屏

IT之家 2 月 23 日消息，9to5mac 设法获得了 iPhone 15 的 3D CAD 文件，并基于该文件制作了渲染图，揭示了苹果为其下一代智能手机带来的一些设计变化和功能。

图片显示，iPhone 15 标准版机型最明显的变化之一是将抛弃刘海，改用灵动岛。因此不出意外的话，iPhone 15 全系都将采用灵动岛设计。

IT之家注：左为 iPhone 15 Pro，右为 iPhone 15

在 CAD 文件中发现的另一个变化是，iPhone 15 将采用 USB-Type C 作为其充电端口，这也是意料之中，毕竟苹果要遵守欧盟的法律，并且 USB-C 比 Lightning 更通用、兼容性更高，还可以支持比 Lightning 更快的充电和数据传输速度。

此外，苹果 iPhone 15 标准版似乎仍然采用后置双摄像头，看来第三个摄像头和 LiDAR 似乎仍然是 Pro 版的专属。

左为 iPhone 15，右为 iPhone 15 Pro

CAD 文件还显示，iPhone 15 的新显示屏尺寸为 6.2 英寸，比 iPhone 14 的 6.1 英寸略大，显示屏的分辨率和刷新率目前尚不清楚，但预计与 iPhone 14 的相同。

左为 iPhone 15 Pro，右为 iPhone 15

据传今年部分新 iPhone 会有电容式按键，但此次的 CAD 文件显示 iPhone 15 仍然采用物理按键，因此似乎只有 iPhone 15 Pro 机型才有电容式按键。

当然，这些文件不是最终的，在今年晚些时候正式发布前可能会有变化。