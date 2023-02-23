美国版权局：AI 制作的图片不受版权保护

北京时间 2 月 23 日早间消息，据报道，美国版权局在一封信件中表示，AI 绘画工具 Midjourney 制作的图片不受版权保护。

美国版权局称，艺术家克里斯蒂娜・卡什塔诺娃 (Kristina Kashtanova）写了一本名为《Zarya of the Dawn》的漫画书，虽然书的内容受版权保护，但她用 Midjourney 制作的 AI 图片不受保护。

在最近生成式 AI 大红大紫，Midjourney、Dall-E 和 ChatGPT 受到追捧，美国版权局的表态值得重视。

卡什塔诺娃为作品提交了著作权登记申请，美国版权局批准了申请并登记，但现在版权局决定重新登记，登记时剔除非人类作者创作的图片。卡什塔诺娃认为拿到故事和图片编排版权是一个好消息，不过她和代表律师会坚守自己的信念，她们认为 AI 图片表达了作者的创意，应该获得版权保护。

Midjourney 一款比较流行的 AI 工具，作者给出文本提示，AI 就会创作出图片。去年 10 月美国版权局曾告诉卡什塔诺娃，将重新考虑书本的版权登记问题，因为卡什塔诺娃在申请时没有提及 Midjourney 扮演的角色。

美国版权局在最新信件中指出，书中的文本和元素编排受到版权保护，至于书中图片，卡什塔诺娃并非策划者。信中解释称：“事实上 Midjourney 的具体输出结果是用户无法预测的，从版权的角度看，与艺术家使用其它工具比较，Midjourney 有明显不同。”