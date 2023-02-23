美造车新势力发展不顺：Lucid 今年生产目标远低于预期，股价暴跌

北京时间 2 月 23 日早间消息，据报道，当地时间周三，美国电动车造车新势力 Lucid 公司发布最新财报。财报显示，该公司去年第四季度的订单存量出现下滑，另外 2023 年产量目标也达不到分析师预期。随后，Lucid 股价在美股盘后交易时段暴跌 11%。

该公司宣布，今年电动车（主要生产高端豪华型电动车）的生产目标是 1 万辆到 1.4 万辆，高于去年生产的 7180 辆。不过根据专业机构统计，华尔街分析师对于该公司今年产量的平均预期值为 21815 辆，和 Lucid 的实际目标差距太大。

Lucid 公司总部位于加州纽瓦克，是美国一家新锐电动车制造商，背后获得一个大金主支持 —— 沙特阿拉伯主权财富基金“公共投资基金”。

根据报告，该公司去年一共交付了 4369 辆电动车，交付量远远低于 7180 辆的生产量。

在美国电动车市场，消费者因为各种因素越来越看紧自己的钱包，与此同时，特斯拉（全世界市值最高的电动车厂商）和福特汽车等强势厂商展开了价格大战，这让 Rvian 汽车公司和 Lucid 这样的造车新势力，很难攫取市场份额。

Lucid 报告称，截止今年 2 月 21 日，公司获得的电动车订单量为 2.8 万辆。和去年 2 季度末期相比，该公司的电动车订单量减少了 6000 辆，主要原因是一些订单已经交付，另外也有消费者取消了订单。

美国“CFRA 研究公司”的分析师盖雷特・内尔森（Garrett Nelson）表示，Lucid 公司的一些消费者，在订车之后需要等待很长时间才能够提车，这让他们倍感失望。

这位分析师表示，和一年前相比，美国电动车市场的竞争更加白热化，市面上有大量比“Lucid Air”（该公司主力车型）更便宜的电动车可选。

去年年底，Lucid 公司持有 17.4 亿美元的现金，需要指出的是，该公司曾经在去年 12 月融资 15.2 亿美元。而在去年三季度末期，该公司拥有的现金为 12.6 亿美元。

去年四季度，Lucid 的销售收入实现 2.577 亿美元，远远高于上年同期的 2640 万美元。根据金融数据公司 Refinitiv 统计，华尔街分析师预期该公司第四季度能够实现 3.026 亿美元的营收，Lucid 未能达到这一预期值。

第四季度，该公司的净亏损额为 4.726 亿美元，相当于每股亏损 28 美分，不过一个好消息是该公司亏损额在缩小，2021 年四季度，该公司亏损额高达 10.5 亿美元，相当于每股亏损 64 美分。

据悉，去年，该公司遭遇了电动车行业供应链问题，然后将 2022 年生产目标削减了一半，这一举动导致该公司市值去年全年蒸发了 82%。