微软分享新版必应开发故事：ChatGPT 演示印象太深刻，当即拍板将其整合到必应中

IT之家 2 月 23 日消息，微软搜索与人工智能高级副总裁 Jordi Ribas 近日更新其 LinkedIn 博文，分享了新版必应（Bing）幕后的开发故事。

微软的新版必应利用实时信息和 OpenAI 的下一代 GPT 模型来生成响应，这也推动了微软专有技术 Prometheus 的发展。

微软在 2022 年夏天的时候看到了 OpenAI 的 GPT 模型演示，当时向微软展示的模型比 GPT-3.5（目前新版必应所使用的模型）强大得多。微软在看到演示模型的强大功能之后，就拍板决定将 GPT 集成到必应中。

大型语言模型（LLM）的局限性之一是它们是在有限的数据集上训练的。具体来说，培训 LLM 的数据集都是“过时”的，且主要针对某个专用的使用场景进行培训。

微软为此开发了 Prometheus 技术，使用 Bing 数据和 GPT 快速生成答案，使用最新信息进行培训。

Ribas 表示：“Prometheus 技术的关键之一就是选择相关的内部查询并利用相应的 Bing 搜索结果，这为模型提供了历史数据和新的内容，进一步提高了回答的准确性”。

Prometheus 还允许 Bing 聊天显示信息来源，随着人们对搜索引擎如何收集信息的担忧越来越多，这一点变得越来越重要。

Ribas 还分享说，微软内部曾就公司是否应该更改搜索用户界面展开争论。一方认为网络搜索应该保持原样，而另一方则推动基于聊天的界面。最终，微软决定提供两种搜索方法，允许用户根据自己的需求进行切换。

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IT之家附原文：《Building the New Bing》