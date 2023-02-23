魅族 FlymeAuto 车机系统界面曝光：支持分屏，还有趣味“小憩模式”

IT之家 2 月 23 日消息，据悉魅族 FlymeAuto 车机系统或在近日即将上车，领克 DX11 有望成为搭载该系统的首款车型，为魅族在智能汽车行业开启新篇章，IT之家注意到网上已经流出了该车机系统的界面图。

据 @42 号车库 消息，从魅族官方获得 FlymeAuto 的界面细节。上图是魅族专门为手机 — 车机互联定制的 Flyme Link 负一屏，将手机生态同步在车机上使用，针对高频使用的功能，魅族做了专门的优先显示，该博主猜测 Flyme Link 会像鸿蒙座舱一样支持应用流转。

上图是魅族和 QQ 音乐合作的定制版，针对车机界面做了展示和交互的优化，搜索速度和曲库都会有更加优秀的表现。

上图是音乐 & 地图导航的分屏模式同时开启双应用。和手机相似，分屏比例可以自由调整，应用内布局也会随着比例调整。根据之前曝光的视频，整体延迟看起来很低。

值得一提的是，FlymeAuto 还有一个非常有意思的「小憩模式」，在该模式下车机屏幕内的萤火虫会和氛围灯「忽明忽暗」的相互交互；在开门 / 关门时，萤火虫也会营造出「吹散」的质感，同时会有音效。

魅族车机团队表示，FlymeAuto 整体营造出「Alive Design」，即「生命感设计理念」的理念。根据魅族官方此前的介绍，FlymeAuto 是 Flyme 在车机系统上的延续，它将延续「Alive Design」的设计理念，通过建立人与人、人与物、物与物之间的互联互通，最终实现多终端、全场景、沉浸式融合体验。

近期魅族还同步更新了有关「多终端、全场景、沉浸式融合体验」的战略规划。当中提到，魅族计划三年打造 1000+ 家体验店，并将携手爱施德聚合全国各地顶级销售商家打造「魅族融合体验馆」、「魅族体验中心」、「魅族授权体验店」三级渠道体系，从而为广大魅友提供更亲近、更便捷、更全面的服务体验，并积极与汽车品牌展开合作，为人们的智能出行再添新力。