三星 Exynos 1380/1330 处理器发布：采用 5nm 工艺，前者支持 2 亿像素摄像头

IT之家 2 月 23 日消息，三星今日发布了用于 Galaxy A 系列智能手机的新 Exynos 处理器 Exynos 1380 和 1330，这两款新芯片定位中端，都支持 5G。

Exynos 1380 采用 5 纳米工艺，有四个 ARM Cortex-A78 CPU 核心，频率为 2.4GHz，四个 ARM Cortex-A55 CPU 核心，频率为 2GHz，辅以 Mali-G68 MP5 GPU，频率为 950MHz，支持 144Hz 刷新率的 FHD + 显示屏，支持 LPDDR4x 和 LPDDR5 DRAM 芯片和 UFS 3.1 存储。

其集成的 Triple ISP 可以支持 2 亿像素的相机传感器，内置的 NPU 算力达 4.9TOPS，比 Exynos 1280 略高，还支持带有 EIS 的 4K 30fps 视频录制，支持 HDR 和实时物体识别。

Exynos 1380 内置的 5G 调制解调器支持毫米波和 sub-6GHz 5G 网络，下载速度峰值可达 3.67Gbps，上传速度可达 1.28Gbps。支持北斗、伽利略、格洛纳斯、GPS、Wi-Fi 6、蓝牙 5.2、NFC 和 USB Type-C 端口，这个芯片组将用于 Galaxy A54 5G 手机。

Exynos 1330 是 Exynos 850 的大升级，带来了更快的 CPU、更强大的 GPU 和 5G。Exynos 1330 是三星第一个使用 5 纳米工艺的入门级芯片组，有两个主频为 2.4GHz 的 Cortex-A78 CPU 核心，六个主频为 2GHz 的 Cortex-A55 CPU 核心，以及 Mali-G68 MP2 GPU，支持 120Hz 刷新率的 FHD + 分辨率显示屏，支持 LPDDR4x 和 LPDDR5 DRAM 芯片以及 UFS 2.2 / UFS 3.1 存储兼容。

Exynos 1330 内部的 ISP 支持高达 1 亿像素的摄像头，还支持 1600 万像素 + 1600 万像素的双摄像头设置，MFC（多格式编解码器）可以录制和播放 HEVC、H.264 和 VP8 编解码的 4K 30fps 视频。

Exynos 1330 内置 5G 调制解调器，支持 sub-6GHz 5G 网络，拥有 2.55Gbps 的峰值下载速度和 1.28Gbps 上传速度。还支持北斗、伽利略、格洛纳斯、GPS、Wi-Fi 5、蓝牙 5.2、NFC 和 USB Type-C 端口。这款芯片组已经在 Galaxy A14 5G 中首发搭载，IT之家预计更多低端 Galaxy A 系列智能手机会使用这款芯片。