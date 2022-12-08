三星 Galaxy A14 5G 现身 Google Play 控制台：Exynos 1330 芯片 CPU 最高频率 2.4GHz

IT之家 12 月 8 日消息，三星 2023 年智能手机阵容的更多信息正在被曝光。除了 Galaxy S23 旗舰系列，三星还将在 2023 年发布新的 Galaxy A 系列智能手机，包括 Galaxy A14 5G、Galaxy A54 和 Galaxy A74。今天，关于 Galaxy A14 5G 的更多细节已经被披露，包括处理器、显示屏和安卓版本。

三星 Galaxy A14 5G 已经现身 Google Play 控制台。认证显示，这款智能手机将配备 Exynos 1330 芯片，它有两个 ARM Cortex-A78 CPU 内核，时钟频率为 2.4GHz；六个 ARM Cortex-A55 CPU 内核，时钟频率为 2GHz，ARM Mali-G68 GPU 有两个内核，时钟频率为 950MHz。这款手机将采用 6GB 内存，安卓 13 系统，以及 6.8 英寸 Full HD 显示屏（可能有 90Hz 刷新率）。

根据这些规格，三星 Exynos 1330 芯片预计比 Galaxy A13 中的 Exynos 850 性能好得多。应该也比 Galaxy A13 5G 中使用的联发科天玑 700 芯片表现更好。尚未公布的 Exynos 1330 具有更快的 CPU 和 GPU。

IT之家了解到，预计三星 Galaxy A14 5G 还将配备 1300 万像素前置摄像头，后置 5000 万像素的三摄像头，支持 5G，GPS，Wi-Fi 5，蓝牙 5.2，USB Type-C 端口，5000mAh 电池和 15W 快速充电。还拥有侧置指纹识别。