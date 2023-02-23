众泰江南 U2 纯电轿车定档 2 月 26 日上市，预售 5.88 万起

IT之家 2 月 23 日消息，近年来众泰汽车一直处于破产的边缘，2020 年 9 月，资不抵债的众泰汽车宣布破产重整。随着江苏深商携 20 亿元重整投资入主公司，2021 年年底，众泰汽车完成重整；2022 年 10 月，众泰汽车实现复产。

本月早些时候，众泰汽车旗下江南汽车推出了一款智能纯电小车 —— 江南 U2，官方预售价 5.88 万元起。根据江南汽车官方直播预告，江南 U2 将于 2 月 26 日正式上市。

江南 U2 分为 150、300、300 S、400、400 S、400 Pro 不同配置共 6 款车型，CLTC 续航里程分为 151km、305km、406km 三个版本，预售价 5.88 万元-9.98 万元不等。

总结来看，该车定位智能纯电小车，拥有 6 种多彩配色，电动机最大功率 80 千瓦，配备磷酸铁锂电池，还有隐藏式门把手、1.24 平米天幕。

外观方面，江南 U2 基于“都市复古美学”设计理念，前脸特征将现代与古典、方正与圆润这两组看似冲突的元素融合。

高光黑封闭格栅与下包围开口造型运用了大量水平线条，显著提升了前脸的视觉宽度；辅以两侧回纹晶目大灯，带来几分萌宠形象。

侧面来看，江南 U2 的轮廓线条简洁干练，其车顶从 A 柱顶部向后缓慢下压过渡，并与尾翼扰流板一气呵成，搭配短前 / 后悬设计，车身比例动感，还配有黑色悬浮式车顶及侧裙，凸显出年轻动感气质。

江南 U2 配备了 A0 级纯电小车上罕见的隐藏式门把手，还有同级唯一的 17 英寸 U 酷切削铝合金轮毂。此外，新车还提供了采光面积达 1.24㎡的无边星空天幕。

车尾整体呈现出上窄下宽的比例。左右尾灯采用高光黑饰板贯穿，灯组内部结构则与回纹晶目大灯有着几分异曲同工之妙。据了解，江南 U2 将提供 6 种车身颜色可选。

动力方面，江南 U2 基于江南汽车 J-Smart 1.0 纯电平台打造，该车将配备磷酸铁锂电池，并提供两种动力版本，最大功率分别为 55kW 和 80kW，峰值扭矩分别为 120 牛・米和 160 牛・米。

内饰方面，江南 U2 采用环保布艺软包工艺座椅，配备 300L 后备箱，可将第二排座椅放倒扩展至 750L 容量后备箱。

以下为IT之家汇总的江南 U2 不同配置价格信息：