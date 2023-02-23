画面大提升，1998 年经典游戏《半条命》迎来光线追踪 Mod

IT之家 2 月 23 日消息，1998 年经典射击游戏《半条命（半衰期）》迎来光线追踪，民间开发者 Sultim Tsyrendashiev 现已在 GitHub 推出了光追 Mod，可免费下载使用。

《半条命》是由 V 社制作发行的一款科幻第一人称射击游戏，玩家控制物理学家戈登・弗里曼与外星人入侵作斗争。游戏不同于当时绝大多数以爽快射击为主的 FPS 游戏，而是将剧情与射击相结合，给 FPS 游戏业造成了深远影响。

▲ 游戏原版画面

从该光线追踪 Mod 的演示来看，游戏的画质建模等依然保持了上世纪的粗糙，不过加上了五颜六色的光线反射，看起来更加有冷峻的美感了。

▲ 光线追踪开启！

此外，光线追踪的加持也让《半条命》的运行配置要求陡然提升，一些测试的玩家表示只有 RTX 4090 才能 4K 流畅游玩。

要想体验该 Mod，IT之家小伙伴们需要先在 Steam 商店买一份《半条命》游戏，然后从 GitHub 下载光线追踪 Mod：