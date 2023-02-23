三星 Galaxy S22 系列、Z Fold4 / Flip4 折叠屏国行开始推送安卓 13 / One UI 5.1 正式版

IT之家 2 月 23 日消息，据多名IT之家网友反馈，三星 Galaxy S22 系列，包括 S22、S22+、S22 Ultra 手机，还有三星 Galaxy Z Fold4、Z Flip4 折叠屏手机开始推送基于安卓 13 的 One UI 5.1 正式版更新。

IT之家汇总的三星 One UI 5.1 特性包括：更轻松地为自拍调整色调，快速访问 Expert RAW，使用共享家庭相册更轻松地与家人分享照片，Remastering 自动去除阴影和反射增强照片质感，图库中查看图片或视频时向上滑动查看信息，同时搜索多个人物或主题，选择保存屏幕截图的位置，在 AR Emoji 相机中使用 3 个表情符号，在 AR 涂鸦主屏幕上使用画笔之处调整涂鸦大小和移动、擦除部分，新电池小组件可检查 Galaxy 设备的电池电量，全新插画风格和当前天气状况的简要总结，根据当前活动在锁定屏幕和主屏幕上设置不同的壁纸，等等。

三星官方日志显示，One UI 5.1 新增了一些相册功能，并优化了工作效率和个性化体验，让您的手机实现更大提升。

相机和相册

快速改变自拍照的色调

使用屏幕顶部的效果按钮可以更轻松地改变自拍照的色调。

探索 Expert RAW

Expert RAW 可以让您拍出高质量的照片，非常适合那些想要完整控制和拍摄后编辑照片的人。现在您可以在相机的“更多”菜单中更轻松地使用 Expert RAW。

更强大的搜索能力

现在您可以在相册中同时搜索多个人物或主题。您甚至可以通过点击面孔实现人物搜索 (无需标记人物姓名)。

优化图片重录

重录功能通过去除阴影和反射来改善照片的视觉效果。您也可以重录 GIF 图片以获得更高的分辨率和清晰度。还改进了预览功能，用户可以更轻松地对比原始照片与重录后的照片。

改进的信息屏幕显示

当您浏览相册中的照片或视频时，向上滑动屏幕即可看到照片的拍摄时间和地点、拍摄照片的设备、照片的存储位置等信息。现在的布局更加简单。

多任务处理

轻松最小化或切换至全屏

您现在无需进入选项菜单即可最小化或最大化应用程序窗口。仅需拖动任意一个角。

在分屏视图下访问您最常用的应用程序

启动分屏视图时，您最常使用的应用程序将显示在您最近使用的应用程序下面，以帮助您更快地找到所需的应用程序。

改进了 DeX 中的多任务处理

您现在可以在分屏视图中通过拖动屏幕中心的分隔条来调整两个窗口的尺寸。您还可以将窗口移动至屏幕一角，使其占据屏幕的四分之一。

模式和日常程序

根据模式改变壁纸

根据当前活动设置不同的壁纸。选择一张工作用的壁纸、一张运动用的壁纸等。

日常程序中的更多操作

现有可以控制 S 互传和触摸灵敏度、改变铃声以及改变字体样式的新操作。

天气

天气摘要小组件

天气小组件现在可显示当前天气状况的简单摘要，帮您了解晴天、多云、下雨和下雪等天气状况。

三星浏览器

在另一部设备上继续浏览

如果您在一台 Galaxy Phone 或平板电脑上浏览网页，然后在另一台盖乐世设备上打开浏览器应用程序，并登录相同的三星帐户，就会出现一个按钮，支持您打开在先前设备上最近浏览的网页。

改进了搜索

您的搜索现在包括书签文件夹和标签群组的名称。改进后的搜索逻辑甚至可以在拼写错误的情况下帮您找到正在寻找的内容。

其他变更

查看设备的电池电量

新的电池小组件可以让您直接在主屏幕上查看设备的电池电量。您可以看到您的手机 Galaxy Buds、Galaxy Watch 和其他受支持的设备的剩余电量。

在动态萌拍相机中使用多达 3 个表情符号

与朋友在面具模式下拍摄趣味照片和视频。您可以为每个人的面孔分配不同的表情符号。

设置建议

登录三星帐户时，设置屏幕上方会出现建议，帮助您在盖乐世设备上分享、连接，并优化您的使用体验。

选择在何处保存屏幕截图和屏幕录制

您现在可以更改保存屏幕截图和屏幕录制的文件夹。