曝三星 Galaxy Watch 6 / Pro 智能手表将改用弧形玻璃屏幕设计

IT之家 2 月 23 日消息，三星有望在今年晚些时候与 Galaxy Z Flip 5 和 Galaxy Z Fold 5 一起推出 Galaxy Watch 6 手表系列。三星将对所有这些即将推出的设备进行重大设计更改，折叠屏手机采用水滴型铰链，减少屏幕折痕。三星 Galaxy Watch 也将迎来改变，类似谷歌 Pixel Watch。

Pixel Watch

爆料人士 @Ice Universe 称，三星 Galaxy Watch 6 将采用弧形玻璃屏幕设计。这与 Galaxy Watch 5 的纯平屏幕不同。边缘弧形玻璃设计使屏幕更容易受到刮擦，但也可能使设备显得更优雅漂亮。

近期报道表明三星正在与京东方就 OLED 面板供应进行谈判。三星可能会继续使用圆形 OLED 屏幕，类似于之前所有的 Galaxy 手表。在使用相同的 Exynos W920 芯片两年后，三星可能会为 Galaxy Watch 6 带来更新的芯片。

三星 Galaxy Watch 6 系列预计将提供所有的健康和健身追踪功能，包括血压监测、心率追踪、ECG、SpO2 测量、身体成分分析、睡眠追踪和锻炼追踪（IT之家注：这些也是 Galaxy Watch 5 系列功能）。预计还将提供纯 Wi-Fi 和 Wi-Fi+5G 网络版本。