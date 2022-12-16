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六期免息：三星 Buds 2 降噪耳机 524 元新低（上市价 899 元）

2022/12/16 15:29:33 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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三星电子去年 9 月正式推出 Galaxy Buds 2 耳机国行版，提供橄榄黑、霜糖白、香提绿以及浅芋紫四款颜色 ，建议零售价 899 元。

今日京东自营直降至 749 元，且下单立减 150 元。

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其搭载的双向动态扬声器，高音清扬，低音浑厚，先进的 ANC 主动降噪功能还有助于阻隔不必要的噪音。

当用户想听到外界声音时，可调节三星 Galaxy Buds 2  的三档环境音等级。同时，基于机器学习的解决方案还可帮助用户过滤多种噪音干扰，令通话音质愈发清晰。

IT之家获悉，身为三星 Galaxy Buds 系列中机身更为小巧、轻盈的产品，三星 Galaxy Buds2 依旧采用了标志性的弧度设计，贴合入耳。通过使用 Galaxy Wearable 应用推出的“耳机佩戴情况测试”功能，用户可以选择更合适耳朵的耳塞尺寸进行佩戴。三星 Galaxy Buds2 带来橄榄黑、霜糖白、香提绿以及浅芋紫四种流行的颜色供消费者选择。

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本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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关键词：三星Galaxy Watch4三星Buds2

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