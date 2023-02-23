19999 元起，雷蛇 2023 款灵刃 15 游戏笔记本国行开售：RTX 4060/4070，2K 240Hz 屏

IT之家 2 月 23 日消息，雷蛇推出了 2023 年款灵刃 15 游戏笔记本，在美国市场的起售价为 2500 美元（IT之家备注：当前约 17250 元人民币），国行售价 19999 元起。

雷蛇 2023 款灵刃 15 游戏笔记本配备了第 13 代英特尔酷睿 i7-13800H 处理器（14 核 20 线程）和英伟达 GeForce RTX 40 系列显卡，最高可选 RTX 4070（110W 性能释放）。

该机配有 16GB DDR5 5200 内存和 1TB PCIe 4.0 SSD，采用均热板 + 双风扇散热，全铝合金机身，支持 RGB 背光键盘。

雷蛇 2023 款灵刃 15 游戏笔记本重量约 2.01kg，厚度 16.99mm，采用 16:9 2K 显示屏，刷新率为 240Hz。该屏幕具有 2.5 毫秒的响应时间和 100% DCI-P3 色域，还支持 NVIDIA G-SYNC。

接口方面，雷蛇 2023 款灵刃 15 游戏笔记本配有雷电 4、HDMI 2.1、SD 读卡器、230W 电源口等，支持 WiFi 6E、蓝牙 5.2、Window Hello 解锁。

雷蛇 2023 款灵刃 15 游戏笔记本有两个配置版本，今日正式开售，价格和完整配置如下：