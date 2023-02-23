诺基亚云 RAN 解决方案将采用基于第四代 AMD EPYC 处理器的服务器

IT之家 2 月 23 日消息，AMD 和诺基亚今天宣布扩大合作，通过使用基于第四代 AMD EPYC 处理器的服务器为诺基亚云提供 RAN （IT之家注：一般指无线接入网）解决方案，以帮助通信服务提供商实现其严苛的能效目标。

随着 5G 核心和云 RAN 的通信服务提供商对其 5G 网络的性能和能效的需求不断增长，电信行业正在面临挑战，实现能效目标成为重要的一环。

AMD 还发布了面向新兴 4G / 5G 增长市场的新款 Zynq UltraScale+ RFSoC 器件，将推动 4G / 5G 无线电扩展并部署至全球市场，这些市场需要借助低成本、低功耗和高频谱效率无线电来满足日益增长的无线连接需求。

在 MWC 2023 上，AMD 将携手其包括 Amdocs、Groundhog、Juniper 和诺基亚在内的技术合作伙伴共同展示最新且基于第四代 AMD EPYC 处理器的系统。包括 Abside,、Astrome、AW2S、CellXica、Comba、Fujitsu、Mavenir、NEC、Solid、Tejas、Ulak、Viettel、VVDN 和 Zlink 在内的 5G 生态系统合作伙伴也将与 AMD 一起展示众多无线电解决方案。

AMD 展台位于 MWC 大会 2 号展厅 2M61，展览时间为 2023 年 2 月 24 日-3 月 2 日 。