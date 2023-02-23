LG 显示致力于获得更多汽车面板订单，已升级业务架构

2 月 23 日消息，据外媒报道，在大尺寸 OLED 面板方面优势明显，在智能手机所需 OLED 面板上也已有进展的 LG 显示，已通过专注于汽车面板对业务架构进行了调整，他们也致力于获得更多的汽车面板订单。

从机构的数据来看，LG 显示汽车面板的销售额，在 2025 年预计会达到 3.5 万亿韩元（IT之家备注：当前约 185.15 亿元人民币），较去年的 1.6 万亿韩元（IT之家备注：当前约 84.64 亿元人民币）翻番。

外媒在报道中也提到，致力于获得更多汽车面板订单的 LG 显示，在去年也获得了大量的新订单，预计超过 4 万亿韩元（IT之家备注：当前约 211.6 亿元人民币），同比增长约 40%。

此外，得益于汽车电子市场的增长，相关的汽车面板订单也急剧增加，OLED 面板订单在 LG 显示全部订单中的比重，已由 2021 年的 30% 提升至去年的 45%。

研究机构预计，随着 10 英寸及以上 OLED 面板需求的增加，全球汽车面板市场的规模，预计将由 2021 年的 86 亿美元（IT之家备注：当前约 593.4 亿元人民币），增至今年的 96 亿美元（IT之家备注：当前约 662.4 亿元人民币）。

在报道中，外媒提到，在 10 英寸及以上的高端汽车面板市场，LG 显示已连续 4 年排名第一，并有很大增长潜力，LG 显示是目前唯一能为汽车生产塑料基板 OLED 面板的厂商，并已在向相关的厂商供货。