深度官方详解 deepin V23 行云设计桌面：新增快捷面板、小组件，启动器大改

IT之家 2 月 22 日消息，深度操作系统在去年发布的 deepin V23 Alpha 版本中首次介绍了“行云设计”，该设计覆盖了新系统的方方面面。

在最新的 deepin V23 Alpha 2 种，行云设计融入了 V23 桌面组件的特性，提供了全新的 DDE 桌面使用环境。深度操作系统官方今日详细介绍了桌面的设计细节，IT之家汇总如下：

任务栏

V23 Alpha 2 任务栏组件引入快捷面板区域，整合了插件功能和系统快捷设置。

用户可以将功能入口从快捷面板拖至任务栏插件区域，完成个性化的需要；也可以将三方快捷入口从托盘窗口中拖动至任务栏托盘区域，满足对三方应用快捷图标展示的诉求。

同时，托盘区域使用独立面板展开显示，不再占用任务栏长度，避免展开后影响应用区域图标的展示。

启动器

启动器迎来多项改进，包括字母排序、应用分类自动展开、常用应用置顶、自定义分类应用等。

用户可以在窗口模式下使用字母排序、分类排序，优化应用分类展示方式；或打开应用收藏面板，将应用拖拽或右键发送至收藏区域。

用户也可以在全屏模式下移动应用图标，创建应用文件夹，进行分组管理与分组自定义命名，并管理常用应用。

控制中心

V23 Alpha 2 控制中心进行了整体布局优化，支持侧边栏（一级菜单）收起，优化了二级菜单的展示方式，让操作更加快速与便携。

与此同时，个性化模块提供 5 套全新的全局主题，13 套图标主题，5 套光标主题。

桌面组件

V23 Alpha 2 新增桌面组件 —— 小组件，支持查看全球多个城市的时间及时差。用户可以查看世界时间，实时了解天气，快捷查收邮件，还可自由调整小组件的尺寸和展示内容。

深度操作系统 deepin V23 Alpha 2 版本于 2 月 8 日发布，该版本是 V23 的阶段性版本之一，该版本优化了 home 分区挂载时的格式化提示文案与操作逻辑，推出了跨端协同功能，还集成了全新的玲珑应用商店。