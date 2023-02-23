华为 Mate 50 Pro 推送鸿蒙 HarmonyOS 3.0.0.202 更新：优化应用预置方式

IT之家 2 月 23 日消息，据IT之家网友反馈，华为 Mate 50 Pro 手机开始推送鸿蒙 HarmonyOS 3.0.0.202 (SP2C00E196R5P7) 更新，下载包大小 700MB。本次更新优化了应用预置方式，将带来更好的使用体验，推荐进行更新。

下面是更新内容：

应用

优化部分应用预置方式

更新部分应用快捷方式图标，新图标右下角带角标，便于识别

通信

优化部分场景的通信体验

音频

优化游戏、通话等场景的音频外放效果

安全

合入 2023 年 2 月安全补丁，增强系统安全

该网友称，本次升级后，系统支持卸载部分系统应用（时钟、日历、计算器录音机等 App 均可卸载）。

下面是更新注意事项：

1、本次更新不会删除您的用户数据，但仍建议您在更新前做好数据备份。

2、更多精彩功能介绍，请访问“玩机技巧”应用。

3、如果您在使用过程中遇到任何问题，请访问“我的华为”应用或拨打华为客服热线 950800 寻求支持。

4、软件更新包在更新后会自动删除，不占用存储空间。

华为 Mate 50 系列搭载骁龙 8+ Gen 1 4G 芯片，支持 5G 通信壳，华为 Mate 50 Pro 采用 6.74 英寸 120Hz 刷新率屏幕，还有昆仑玻璃版，支持 66W 有线快充，50W 无线快充，7.5W 无线反向充电，内置 4700mAh。还支持支持 3D 人脸支付、屏内指纹，支持北斗卫星消息、超空间存储压缩技术、超级中转站、智感扫码等功能。

华为 Mate 50 系列首发搭载华为影像 XMAGE，华为 Mate 50 Pro 搭载 1300 万像素超广角摄像头（f / 2.2，超微距拍摄），6400 万像素潜望式长焦摄像头（RYYB ，3.5 倍光学变焦、f / 3.5、OIS 光学防抖），200 倍变焦范围（13mm-2700mm），5000 万像素超光变摄像头（RYYB，f / 1.4-f / 4.0，OIS 光学防抖），接近光传感器，激光对焦传感器，10 通道多光谱传感器。