中国首颗超百 Gbps 容量通信卫星“中星 26 号”成功发射

IT之家 2 月 23 日消息，据中国航天报报道，北京时间 2 月 23 日 19 时 49 分，长征三号乙运载火箭（简称“长三乙火箭”）在西昌卫星发射中心点火升空，将中星 26 号卫星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，这是长三乙火箭 2023 年首战首胜，也是长征系列运载火箭农历癸卯年的首战首胜。

中星 26 号卫星由中国航天科技集团有限公司所属中国卫通负责采购和在轨运行管理，是中国首颗超百 Gbps 容量的高通量卫星，也是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高通量宽带通信卫星。该卫星主要用于为固定终端、车 / 船 / 机载终端提供高速宽带接入服务。

中星 26 号卫星由航天科技集团五院负责研制，采用自主研发的东方红四号增强型卫星平台，预计定点于东经 125 度，配置 Ka 频段载荷，主要覆盖中国全境及周边区域。

执行本次任务的长三乙火箭由航天科技集团一院抓总研制，采用长三甲系列火箭统一构型设计思路，采用 4000F 整流罩。该状态火箭全长 56.326 米，全箭起飞质量约 456 吨。IT之家据此前数据统计，本次发射是长征系列运载火箭的第 463 次发射。