三星公布标准化 5G NTN 技术：可用于智能手机与卫星的直接通信，将整合至 Exynos 调制解调器

IT之家 2 月 23 日消息，三星电子今日宣布，已掌握标准化 5G 非地面网络（Non-terrestrial networks，NTN）技术，这一通讯技术用于智能手机与卫星的直接通信，特别是在偏远地区。

三星表示，计划将这一技术整合到其 Exynos 调制解调器解决方案中，加速 5G 卫星通信的商业化，同时“为 6G 驱动的万物互联（IoE）时代铺平道路”。

三星通信处理机开发团队执行副总裁 Min Goo Kim 指出，这一里程碑是基于三星以往的无线通信技术成果建立的，包括 2009 年推出 4G LTE 调制解调器和 2018 年推出 5G 调制解调器。三星计划在全球范围内率先推进地面-非地面网络混合通信生态系统，为 6G 的到来做准备。

据介绍，NTN（非地面网络）是一种应用卫星和其他非地面载体的通信技术，无论是在山区、沙漠还是在海上，NTN 都能将信号覆盖到之前地面网络无法到达的地区。通过满足第三代合作伙伴计划（3GPP）规范（第 17 版）定义的最新 5G NTN 标准，三星的 NTN 技术将助力于电信运营商、移动设备制造商和芯片公司提供服务之间的互操作性和可扩展性。

三星指出，为了能够与低地球轨道（LEO）卫星进行高度可靠的 NTN 通信，其在 Exynos 调制解调器 5300 参考平台上，开发并模拟了基于 5G NTN 标准的卫星技术，用以准确预测卫星位置，并将多普勒频移引起的频率偏移降至最低。基于这项技术，三星未来的 Exynos 调制解调器将支持双向文本信息以及高清图像和视频共享。

IT之家从三星官方获悉，三星计划将标准化的 NB-IoT 技术用于下一代调制解调器平台。由于集成了卫星连接，三星的 NB-IoT 非地面网络技术将使得智能手机无需内置单独的大功率无线天线芯片，为移动设备制造商提供了设计灵活性。