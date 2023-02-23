华为路由器 AX3 Pro 推送鸿蒙 HarmonyOS 3.0.3.213 更新：智能检测支持更多城市 / 小区户型图数据一键导入

IT之家 2 月 23 日消息，据IT之家网友反馈，华为路由器 AX3 Pro 迎来了鸿蒙 HarmonyOS 3.0.3.213 新版本更新。

更新日志显示，HarmonyOS 3 如期而至！HarmonyOS 坚持“常用常新”理念，为您提供“更进一步”的零成本体验升级，本次更新如下：

[优化改进]

1、新增儿童上网关怀服务卡片功能，管理儿童上网更便捷；

2、智能检测支持更多城市、更多小区的户型图数据一键导入，轻松查看网络覆盖；

3、优化多设备上网场景内存管理及 CPU 调度机制，提升网络稳定性；

4、精确指引华为智能家居设备连接距离、信号更佳的路由器；

[更新注意事项]

请注意，在更新过程中，请不要让路由器断电。

华为 AX3 Pro 无线路由器于 2021 年发布，具有四根天线，采用独立放大芯片，2.4GHz 芯片放大参数为 27dB，5GHz 频段参数为 23.5dB。单 5GHz 频段带机量达到 128 台（WiFi 6 标准下）。该路由器支持 1024QAM 调制、160MHz 频宽，2.4GHz 速率 574Mbps，5GHz 速率 2402Mbps。产品支持 NFC 功能，搭载 HarmonyOS 或安卓系统的手机，碰触路由器的 NFC 区域，无需输入密码，即可自动连接 Wi-Fi。

华为 AX3 Pro 支持手游加速功能，开启后自动将手游数据优先传输。此外，还支持儿童上网保护功能，通过手机端华为智慧生活 App。可对儿童上网设备进行时长 / 支付功能 / 游戏 / 视频 / 社交管理，防止孩子沉迷。

安全方面，华为 AX3 Pro 搭载 HarmonyOS 系统，支持 Wi-Fi 密码防暴力破解功能、防蹭网功能、摄像头安全防护功能等。