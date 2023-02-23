网易高管解读 Q4 财报：未来会同时重视国内和国际游戏市场

北京时间 2 月 23 日晚间消息，网易今日发布了截至 12 月 31 日的 2022 年第四季度及全年财报。财报显示，网易第四季度净营收为 253.541 亿元（约合 36.760 亿美元），而上一季度和上年同期分别为 244.268 亿元和 243.736 亿元。归属于网易公司股东的净利润为 39.527 亿元（约合 5.731 亿美元），而上一季度和上年同期分别为 66.994 亿元和 56.942 亿元。基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），归属于网易公司股东的净利润为 48.114 亿元（约合 6.976 亿美元），而上一季度和上年同期分别为 74.696 亿元和 65.956 亿元。

整个 2022 年，网易净营收为 964.958 亿元（约合 139.906 亿美元），而 2021 年为 876.060 亿元。归属于网易公司股东的净利润为 203.376 亿元（约合 29.487 亿美元），而 2021 年为 168.568 亿元。基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），归属于网易公司股东的持续经营净利润为 228.084 亿元（约合 33.069 亿美元），而 2021 年为 197.619 亿元。

财报发布后，网易 CEO 丁磊、CFO 杨昭烜等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

花旗银行分析师 Alicia Yap：我的问题有关国内的游戏格局。国内游戏审批流程常态化之后，网易是否会将更多的资源重新分配给国产游戏的开发？还是说会将更多资源投入到专门针对中国游戏玩家的新游戏、新网游？还是说会将更多的资源持续投入到海外的游戏开发？能否请管理层为我们量化一下。

丁磊：从过去这几个月来看，国内游戏版号的发放已经趋于常态化了，这对我们来说是个很大的好消息。网易一贯重视国内和海外市场，我们过去其实也花了很多时间在国内，未来则是会国内和国外同时重视。所以不存在“开放了以后要改变我们的策略”这种说法，我们原本就是国内、国际一贯重视。

中金分析师 Yang Bai：我的问题有关海外游戏。管理层能否分析一下当前全球游戏市场的竞争格局？特别是对网易而言，我们看到哪些机会与挑战？或者说与其他竞争者相比，网易看到了哪些优势、劣势？另外，网易在国际化业务开展的过程中能否与国内业务产生协同？最后，如果公司最近有在研发或者即将上线的海外游戏，管理层能否与我们分享一下？

丁磊：其实在我们看来，海外游戏和中国游戏的状态挺不一样的：欧美的玩家很重视 PC 游戏和主机游戏，他们对手机游戏的看法比较偏向于休闲；日本和韩国的玩家则认为手机游戏、主机游戏、PC 游戏都是可以接受的；中国的很多玩家则更倾向于手机游戏。因此，我们在游戏内容方面的定位也是不一样的，PC 游戏的内容定位和移动游戏的内容定位肯定也不一样。这种差异肯定是存在的，但我相信网易能找到解决路径。我很相信也很有把握我们未来一定能开发出国内、国际玩家都能接受的游戏作品。

（持续更新中。。。）