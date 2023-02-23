索尼 LinkBuds 系列无线耳机获得 2.1.3 固件更新：减少了长期使用造成的电池容量衰减

IT之家 2 月 23 日消息，据IT之家网友反馈，索尼 LinkBuds 系列无线耳机获得了最新的 2.1.3 固件更新，可连接到 Headphones Connect 并进行更新。本次更新减轻了电池负担，减少了长期使用造成的电池容量衰减。

官方提醒：请在蓝牙连接最稳定的环境下进行更新。如果有低功耗蓝牙设备 (可穿戴设备、智能手表等) 与 Android 设备 (或 iOS 设备) 连接，则可能无法更新。从 Android 设备 (或 iOS 设备) 断开除本设备之外的所有蓝牙设备后执行更新。请注意，在乘坐火车等车辆时，或者在 Wi-Fi、微波炉、无绳电话以及其他许多无线电波等 2.4GHz 频带的无线电波混杂的环境中，不要更新。视使用情况而定，此次更新可能会导致电池使用寿命略微缩短。此更新包括之前用于该型号的更新内容。

索尼无线耳机 LinkBuds S 国行于 2022 年 5 月发布，单耳重约 4.8g，采用可适配大部分用户的耳腔形状设计，以及亲肤高摩擦材质与重心靠内的结构设计。

LinkBuds S 采用 5mm 驱动单元高柔性振膜，搭载集成处理器 V1 芯片与更好的放大器、更高信噪比的数模转化器（DAC），支持索尼音频硬件技术和 LDAC 蓝牙传输技术，通过 Hi-Res Audio Wireless 无线小金标认证。通过 Headphones Connect App 自由调节均衡器，用户可以设置听音乐时偏好的风格，也可以选择 Clear Bass 低音增强功能，来提高声音氛围感和低频弹性。

续航方面，LinkBuds S 满电情况下，单次可使用约 6 小时，加上充电盒补充续航可达约 20 小时。LinkBuds S 支持快充，当使用时临时发现电量不足，官方称充电 5 分钟，可以使用约 1 小时；充电 10 分钟，可以使用约 90 分钟。