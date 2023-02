京东云第四代自研服务器上线：采用第四代英特尔至强可扩展处理器，性能可提升 1.7 倍

IT之家 2 月 23 日消息,据京东云宣布,京东云第四代自研服务器已于近日上线。

京东云自研服务器采用创新系统架构,并采用第四代英特尔至强可扩展处理器。根据京东内部测试结果显示,性能可提升 1.7 倍,并支持整机柜交付,使交付效率提升 5-10 倍。在供电及散热上,采用全新的服务器架构,可使全链路电源效率改善 3.67%,采用 EVAC 散热器及液冷技术,可使散热效能提升 50%;

在架构设计上,采用模块化设计、灵活支持前置 I / O 或后置 I / O,并支持免工具维护,可以使物料复用率达到 70%,开发周期缩短 60%,开发成本下降 60%;

京东云第四代自研服务器设计了多元供电方案,在单机柜 20kW 的条件下,可使全链路效率改善 3.67%,这成果可使单机柜功耗 1 年可节电 8500 度电,碳排放可降低 8.7 吨。

在散热层面,京东云第四代自研服务器采用高效能 EVAC 散热器,可使整机功耗节能 8%,使风扇转速下降 34.3%,进而改善噪声。

对于数据中心的散热方案,则是采用了液冷模块。京东云液冷服务器冷板采用模块化设计,可支持多平台的 CPU,最高可支持 750W 的芯片功耗,并可智能切换风冷与液冷的风扇调控策略,确保节能优化,并采用 UQD 快拆接头,满足模块化设计。最重要的是京东云液冷服务器通过严谨的可靠性测试,包括高低温、湿度、振动、冲击、极限压力等可靠性测验,提升了液冷设计的可靠度。

从应用数据来看,位于廊坊的京东云数据中心通过大规模使用液冷、热回收等技术,使 PUE 改善至低于 1.1。

IT之家注:PUE 是 Power Usage Effectiveness 的简写,是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载消耗的能源的比值。PUE = 数据中心总能耗 / IT 设备能耗,其中数据中心总能耗包括 IT 设备能耗和制冷、配电等系统的能耗,其值大于 1,越接近 1 表明非 IT 设备耗能越少,即能效水平越好。