能否刷新 6.3 万美元纪录？又一台未拆封初代 iPhone 手机正在拍卖中

IT之家 2 月 24 日消息，一款未拆封的初代 iPhone 日前拍出了 6.3 万美元的高价，现在又有一台未拆封的初代 iPhone 正在拍卖中。同时拍卖的还有一台由苹果联合创始人 Steve Wozniak 签名，依然可以正常运转的 Apple-1 电脑主机。

拍卖行 RR Auction 今天举办了名为“史蒂夫・乔布斯和电脑革命”主题的拍卖会，其中包括此前尚未拍卖过的一款 Apple-1 主机。这台主机于 1977 年首次在印第安纳州哥伦布市的 Data Domain 计算机商店用作演示系统。此后一直被该卖家妥善收藏。

这台主机上有苹果联合创始人史蒂夫・沃兹尼亚克（Steve Wozniak）签名，依然可以正常运转。苹果于 1976 年生产了大约 200 台 Apple-1 计算机，售出了 175 台。

Data Domain Apple-1 被认为是其中一台机器的“特殊且具有历史意义”的例子，RR Auction 预计它的售价将超过 500,000 美元。

此外还有一台未拆封的初代 iPhone，IT之家访问该页面，在发稿前共有 6 人竞标，当前标的价格为 4875 美元（IT之家备注：当前约 33638 元人民币）。

其他拍卖物品包括史蒂夫・乔布斯手写的笔记、史蒂夫・乔布斯签名的支票、史蒂夫・乔布斯名片、Apple IIe、Macintosh 128K 原型电脑、Apple Lisa、Apple Computer 股票证书、Apple Computer 挂钩地毯、一系列 Apple 别针和钥匙扣等。

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