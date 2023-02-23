消息称苹果 iPhone 15 系列将首次采用 28nm OLED 驱动芯片，有望提升续航

IT之家 2 月 23 日消息，据集微网报道，供应链消息人士透露，苹果 iPhone 15 系列将升级 OLED 驱动芯片工艺制程，从 40nm HV 升级至 28nm HV，这一改变有助于进一步降低功耗，提高续航能力。

目前，苹果 OLED 驱动芯片的核心供应商是 LX Semicon 和三星 System LSI。其中，三星 System LSI 驱动芯片主要由三星电子和联电代工，LX Semicon 驱动芯片主要由台积电、联电和格芯代工。苹果 OLED 驱动芯片制程升级后，这些驱动芯片设计厂商和晶圆代工厂都有可能从中受益。同时，最近有消息传出，联咏有可能在 2024 年进入苹果 OLED 驱动芯片供应链。

苹果 OLED 驱动芯片制程升级可能有两个原因。第一，28nm HV 工艺制程可以进一步降低 OLED 驱动芯片功耗，提升 iPhone 15 系列机型续航能力。第二，LX Semicon 和三星 System LSI 合作的晶圆代工厂正在将 OLED 驱动芯片工艺制程从 40nm HV 迁移到 28nm HV，并将 40nm 工艺制程转向 eFlash 闪存等其他类型芯片。他们承接 40nm OLED DDI 订单的意愿不高。

尽管中国台湾晶圆代工厂减少了 40nm HV OLED 驱动芯片晶圆代工产能，但随着柔性 OLED 出货量的持续增长，对 40nm OLED 驱动芯片晶圆代工产能的需求反而增加，这可能导致 40nm HV OLED 驱动芯片晶圆代工产能短缺。同时，苹果 OLED 驱动芯片向 28nm HV 迁移的过程中，也可能造成 28nm 产能的紧缺，因此导致现在芯片设计厂商开始竞争可用的 40nm 和 28nm 晶圆代工产能。

IT之家搜索发现，目前并没有关于下一代 iPhone 的显示屏将升级的传闻，但预计将全系采用灵动岛设计，iPhone 15 Pro 系列机型的边框也有望变得更窄。