不怕被 AirTag 追踪了，BVS 推出 Bluesleuth-Lite 检测设备

IT之家 2 月 24 日消息，苹果的 AirTag 自推出以来，如何有效遏制用户用其进行非法跟踪，是摆在苹果面前的一大难题。一家为执法部门制造无线扫描设备的公司近日通过 KickStarter 平台，众筹了一款消费级产品，可帮助用户检测周围是否存在追踪的 AirTag 等设备。

安全公司 Berkeley Varitronics Systems（BVS）总裁兼首席执行官 Scott N. Schober 近日在 KickStarter 平台上，众筹了一款名为 Bluesleuth-Lite 的手持消费类 AirTags 检测器。

Schober 在众筹页面中表示：“这项检测技术经过多年的研发，此前主要应用于昂贵的解决方案中。我们现在将其小型化，让其成为可挂在钥匙圈上、价格亲民、体积小巧的消费级产品”。

Bluesleuth-Lite 每天都需要充电，它配备了 mini USB 连接和 Qi 无线充电功能。BVS 计划为该项目筹集 18000 美元（IT之家备注：当前约 12.4 万元人民币）资金，截至IT之家发稿时，已经成功筹集 14512 美元（IT之家备注：当前约 10 万元人民币），共有 30 人赞助，距离结束还有 6 天时间。