研究报告称社交媒体是影响少女心理健康的主要因素

IT之家 2 月 24 日消息，纽约大学斯特恩分校社会心理学教授约翰・海特（John Haidt）在最新报告中指出，相对于男孩子，少女的心理健康容易受社交媒体的影响。

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美国疾病控制与预防中心（CDC）每隔两年会展开一次青年风险行为调查，最新结果显示 57% 的少女经历过持续的悲伤或绝望，这高于 2011 年调查的 36% 结果；30% 的少女表示她们曾认真考虑过自杀，高于 2011 年的 19%。

男孩子的表现则基本稳定，社交媒体对男孩子的影响较小，抑郁和焦虑率没有那么高，而且自 2011 年以来的增幅较小。

Haidt 教授提供了一份针对 19000 名英国青少年的调查研究，认为观看 Netflix 视频、使用 Facebook、Twitter 等社交媒体对少女产生了较大的负面影响。

IT之家翻译 Haidt 教授在论文中的结论如下：