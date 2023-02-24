研究报告称社交媒体是影响少女心理健康的主要因素

IT之家 2 月 24 日消息，纽约大学斯特恩分校社会心理学教授约翰・海特（John Haidt）在最新报告中指出，相对于男孩子，少女的心理健康容易受社交媒体的影响。
美国疾病控制与预防中心（CDC）每隔两年会展开一次青年风险行为调查，最新结果显示 57% 的少女经历过持续的悲伤或绝望，这高于 2011 年调查的 36% 结果；30% 的少女表示她们曾认真考虑过自杀，高于 2011 年的 19%。
男孩子的表现则基本稳定，社交媒体对男孩子的影响较小，抑郁和焦虑率没有那么高，而且自 2011 年以来的增幅较小。
Haidt 教授提供了一份针对 19000 名英国青少年的调查研究，认为观看 Netflix 视频、使用 Facebook、Twitter 等社交媒体对少女产生了较大的负面影响。
IT之家翻译 Haidt 教授在论文中的结论如下：
Jean Twenge、Zach Rausch 和我一起编写的 Collaborative Review 论文中，收集了一百多项相关、纵向和实验研究，涉及这个问题的多个方面。
总体而言，从研究结果来看社交媒体对青少年的影响并不是相关性，而是明确的因果关系。虽然导致少女心理健康的还有其它因素，但 Collaborative Review 文档表明以下结论：社交媒体是影响少女精神疾病流行的主要原因。