不满足于人机对话！微软希望用 ChatGPT 控制机器人为人类提供日常服务

2 月 24 日消息，微软与人工智能聊天工具 ChatGPT 背后开发商 OpenAI 的合作已经在科技行业掀起追求人工智能的热潮。在最新的博客中，微软称其研究团队正在进一步推动人工智能技术，尝试让 ChatGPT 突破计算机限制去控制机器人，从而在现实世界中自由发挥作用。

微软研究人员表示：“我们这项研究的目标是看看 ChatGPT 是否能超越生成文本的范畴，对现实世界状况进行推理，从而帮助机器人完成任务。”

微软研究人员想象，未来有一天，普通人可以对内置在家用机器人中的数字家庭助手发出“请给我热一热午餐”等指令，然后看着机器人从头到尾完成任务。

在这份报告中，微软研究人员详细介绍他们如何使用某些提示来让 ChatGPT 控制一架小型无人机。通过在 ChatGPT 聊天对话框中编写指令，研究人员能够训练无人机在房间里找到“健康饮料”、“有糖和红色标志的东西”(在这种情况下，是一罐可乐)，以及一面供无人机自拍的镜子。

ChatGPT 非常适合执行这些命令的原因，与 OpenAI 技术让一些软件工程师对未来感到紧张如出一辙，那就是人工智能聊天机器人可以快速将自然语言转换为代码。

OpenAI 在去年 11 月底决定向公众发布 ChatGPT，结果火爆全网，也引起了业内人士的担忧。专家们预计，包括写作、教育和软件工程在内的许多行业都将被这项技术所颠覆。

虽然微软研究人员承认他们的工作“只代表了一小部分可能性”，但他们警告说，在没有“仔细分析”的情况下，不应该贸然部署 ChatGPT 的这种应用。