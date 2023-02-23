调查显示：OpenAI ChatGPT 将导致 26% 的欧洲软件和科技公司计划裁员

2 月 23 日消息，据外媒报道，人工智能可能真会抢走人类的饭碗！Sortlist Data Hub 的一项新调查显示，ChatGPT 将直接导致 26% 的欧洲软件和科技公司计划裁员，其次是金融公司，比例为 22%。

据悉，Sortlist 调查了来自英国、比利时、德国、西班牙、荷兰和法国的 500 名 ChatGPT 用户。23% 的技术人员与只有 14% 的金融公司人员认为 ChatGPT 是一种威胁。不过最容易受到影响的市场营销和公关部门的员工却对这种威胁不以为然，尽管有一半的公司考虑裁掉这些部门的员工，但只有四分之一的人担心自己的饭碗。

其中，有 43% 的公司希望利用 ChatGPT 来撰写市场营销文案，但只有 36% 的员工意识到聊天机器人可以在这一领域发挥“才能”。

在各个年龄阶层的员工中，千禧一代（1965 年至 1980 年出生的人）最担心 ChatGPT 抢走他们工作，比例达到 43%。其中，在金融领域的千禧一代担心裁员的可能性是其他的两倍。他们不仅认为 ChatGPT 将取代市场营销文案的作者，还将取代分析数据的员工。

另外，18 至 24 岁的员工最为乐观，他们认为 ChatGPT 将使他们的生产率提高一倍。而对此最不乐观的年龄段是 45 至 54 岁的人群，只有不到 5% 的人这么认为。

此外，针对 OpenAI 正在开发的 ChatGPT 付费高级版本，根据 Sortlist 的调查，软件和科技公司愿意为 ChatGPT Professional 支付的费用最多，32% 的公司愿意每月支付超过 250 欧元（IT之家备注：当前约 1833 元人民币），更有 52% 的公司甚至愿意为此支付高达 500 欧元（IT之家备注：当前约 3665 元人民币）的费用。