美证监会称马斯克需要“推特保姆”看护，拒绝退出和解协议

北京时间 2 月 24 日消息，美国证券交易委员会 (SEC) 本周在写给纽约第二巡回上诉法院的一封信中辩称，特斯拉公司 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 仍然需要一个所谓的“推特保姆”为他把关，双方之前达成的和解协议是完全符合宪法和有效的。

这个和解协议源于马斯克在 2018 年发布的那条臭名昭著的私有化推文。根据马斯克与 SEC 达成的和解协议，马斯克的推文需要获得证券律师的审核才能发布，也就是所谓的“推特保姆”。但是，马斯克对此不屑一顾，曾多次表示，他在发布推文前并没有任何人对他进行审核。

本月初，马斯克在特斯拉股东发起的集体诉讼中取得胜利。美国旧金山陪审团裁定，马斯克的私有化推文没有违反特定证券法，不需要为误导投资者承担责任。马斯克在纽约第二巡回上诉法院提起上诉，试图撤销与 SEC 和解协议的部分条款。马斯克的律师称，股东诉讼的判决应该在巡回上诉法院的审判中得到考虑。

SEC 的回信

SEC 在本周的回复信中反驳称，“当马斯克自愿 (两次) 接受同意令判决时，他放弃了在审判中检验委员会指控的机会”。他们还争辩说，旧金山的判决“并未说明公众对谈判达成的和解条款的持续兴趣，这并不妨碍马斯克准确发布有关特斯拉或其他主题的推文，而是要求特斯拉在发布前审查马斯克与特斯拉相关的通讯，包括通过马斯克的推特信息流发布的内容，这是特斯拉指定用于披露的沟通渠道。”

SEC 律师还质疑，这么多年过去了，是否有任何法律依据考虑撤销和解协议。此次上诉案的口头辩论定于今年春天进行，但最终日期尚未确定。