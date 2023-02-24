【IT之家开箱】石头分子筛洗烘一体机 H1 图赏：羊毛真丝洗烘双认证，衣物烘完直接穿

2 月 24 日，石头分子筛洗烘一体机 H1 正式亮相。

不同于市面上洗烘一体机主流的冷凝式和热泵式烘干方案，石头分子筛洗烘一体机 H1 行业首创了分子筛低温烘干技术，结合实时精准温控技术，低温智烘，实现纤维级专业衣物护理，同时获得了行业唯一的中家院羊毛真丝洗烘双认证，真正做到了衣物烘完直接穿。

IT之家拿到了这款产品，现在为大家带来实拍图赏。

石头分子筛洗烘一体机 H1 采用了传统的洗烘一体设计，配色方面提供了太空灰、冰川白两种选择，IT之家拿到的是太空灰版本。

该配色整体为银灰配色，造型较为简约大气，可以自然地融入到不同家装风格的环境中。IT之家也针对不同风格的家装环境进行了搭配拍摄。

比如嵌入式安装浅色家装中，石头分子筛洗烘一体机 H1 偏灰调的设计在一众白色家居中并不突兀，深邃的滚筒玻璃门以及一体式设计的控制面板，反而让整个家居环境多了一些科技潮流感。

在深色家装环境中，IT之家选择了自由摆放式的安装。可以看到，在深色的墙壁和家具中，石头分子筛洗烘一体机 H1 也做到了视觉上的“融合”，对不同风格、颜色的家装非常“友好”。

由于采用了洗烘一体设计，石头 H1 还具备更小的占地面积，无论是放在阳台还是洗手间都不是问题，毕竟少一点“公摊面积”，就是省了一笔大钱。接下来一起来看看石头 H1 的细节设计，先从顶部说起。石头 H1 采用了纯黑色的镜面控制面板设计，搭配淡金色的包围，有种智能手机息屏美学的设计感。

面板左侧是石头的 logo，底部采用了拉手设计，拉开之后是洗衣液和柔顺剂填充口。

洗涤剂储液盒容量分别为洗衣液 580ml 和柔顺剂 420ml，官方实验室数据，两天一次的使用频率，约可使用一个月，同时你也可以通过左侧的“控制面板”开启或关闭自动投放功能。

石头 H1 的精准投放可精确到 1ml，实现更精准的科学配比洗涤剂。

右侧则是彩色的 LED 控制屏，你可以通过洗衣机上方的触控屏，直接进行操作，比如选择不同的洗衣模式等等。

在工作过程中，此时这块屏幕会显示工作状态，包括洗涤模式，剩余时间，以及洗涤污渍模式等等。来到 H1 的中部，硕大的黑色玻璃门质感十足，右上角金色包围略微凸起了一部分，上面印有淡淡的“designed by roborock”的字样，这里也是开启玻璃门的把手区域。

在玻璃门的两侧，分别印有 10 年 DD 直驱电机质保以及 1 级能耗的标签。作为石头首款洗烘一体机，H1 也“理所当然”的搭载了 DD 直驱变频电机。

公开资料显示，DD 直驱变频电机采用磁悬浮直接驱动，和传统的皮带电机相比，DD 直驱变频电机直接作用于内筒，用电机直接带动洗涤装置，使电机效能达到普通洗衣机的 2 至 3 倍。

此外，由于没有皮带与皮带轮等部件，DD 直驱变频电机能够进一步减少摩擦和振动，相对来说噪声更小、振动更小，以及高能效、寿命长等一系列优势。行业上 DD 电机基本都是 10 年质保。

石头 H1 搭载了不锈钢冰晶大筒空间设计，拥有 72L 筒容积大空间，510mm 的直径，支持 12kg 大容量洗涤、7kg 烘干大容量。据官方数据，石头 H1 72L 筒容积大空间能够一次性清洁 5 套四件套，或者是 5 件羽绒服，或者 60 件衬衫，又或者 60 件 T 恤、或者 20 条牛仔裤。

石头 H1 还支持 1:1 正反转，尽可能保护衣物。

在滚筒的右上方内测，还有一个智能感应筒灯，洗衣机运行中，轻触屏幕常亮程序按键，筒灯自动点亮。再往下，机身右下方是一个过滤器盖，按动即可向下弹出，用于内部排水泵清洁。

在体验上，石头 H1 带来了三种烘干模式，包括微干、普通、超干。

其中微干模式下，可将衣物烘到微潮湿状态，减少褶皱，易于熨烫塑形；普通烘干模式将衣物烘到干爽舒适的状态，从洗衣机取出可以直接穿在身上；超干烘干模式下将衣物完全烘透，用于换季储藏，减少褶皱，防潮防霉。

石头 H1 还搭载了 RR 洗烘算法，并且拥有 5 个 NTC 智能传感器，结合 DD 直驱变频电机，实现了业界最高等级传感器数量配置及控温精准度，从而实现对特殊面料的低温烘干，包括对羊毛、真丝、纯棉等到高科技衣物面料的精准护理。

石头分子筛洗烘一体机 H1 提供了羊毛洗烘模式，适合娇贵羊毛织品，深入纤维，滋养柔护，减少缩水起球；真丝洗烘模式下，适合尊贵的真丝品，减少褶皱，还原丝绸制品的光泽度；同时还支持衣干即停，智能判断衣物干燥度，不会过度烘干损伤衣物，自动判停，实现衣物柔软蓬松不伤衣。

在洗烘一体机领域，目前石头 H1 也是第一款中家院羊毛真丝洗烘双认证的产品。

在 RR 洗烘算法加持下，石头 H1 还支持多达 25 种洗烘模式，其中包括面板自带的标准、快速，除菌螨，羊毛、空气洗、APP 自定义、家纺、羽绒，丝绸、漂 + 脱、单脱水、筒自洁 12 种模式；App 程序还包含 13 个：包括棉麻、婴童、防过敏、运动、夜间、新衣、衬衣、化纤、内衣、强力、轻柔、换季、暖衣等。

石头 H1 支持整机多维除菌，包括水解银离子 + 巴氏杀菌 + 管道 / 内筒烘干 + 抗菌门垫等，实现全面抑菌洗护。

石头 H1 还支持空气洗模式、防过敏模式、筒自洁模式、婴童模式等一系列健康洗护模式。

石头 H1 搭载了毛絮过滤自清洁系统。技术上，石头 H1 采用 0.1mm 孔径的精密自清洁滤网，将毛絮、细小颗粒物阻挡在过滤网外不会进入分子筛，并经过强力的专用水路进行喷水冲刷滤网，保持过滤通道畅通，避免堵塞滤网，保护风道的同时避免烘干过程中二次污染。

其他方面，石头 H1 支持中途添衣、断电记忆等贴心功能，悬浮式科技大屏、13 度黄金倾角、液态金属感门框、黑晶高透玻璃，支持 WiFi 互联等。